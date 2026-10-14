El Baskonia destituye a Galbiati

Vitoria (España), 14 oct (EFE).- El Kosner Baskonia anunció este miércoles la destitución del entrenador Paolo Galbiati, tras la derrota del martes en la Euroliga ante el Dubái que ha colocado en un 1-4 su balance victorias/derrotas, aunque en la Liga Endesa, máxima categoría del baloncesto español, lleva un pleno de triunfos (3-0).

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.