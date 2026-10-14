El Baskonia destituye a Paolo Galbiati

Vitoria, 14 oct (EFE).- El Kosner Baskonia anunció este miércoles la destitución de su entrenador, el italiano Paolo Galbiati, tras la derrota de ayer en la Euroliga ante el Dubai que ha colocado un 1-4 de balance victorias/derrotas, aunque en la ACB llevaba un pleno de triunfos (3-0).

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