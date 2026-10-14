El Valencia Basket, a reaccionar y levantarse en la Euroliga ante la visita del Maccabi

El Valencia Basket firmó una primera parte en la que siempre estuvo por delante y bajo el acierto de Nikola Mirotic y la dirección del base TJ Shorts llegó a ganar de 25 puntos al descanso. Un triple del exterior Armoni Brooks nada más arrancar el tercer cuarto puso la ventaja en 28 puntos, pero el conjunto griego fue capaz de darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria en la prórroga.

El duelo ante el Olympiacos supuso la primera derrota del Valencia Basket en las primeras cinco jornadas de la fase regular de la Euroliga. Ahora, con solo un día de descanso, el equipo ‘taronja’ busca superar el “colapso anímico” que, según el técnico Xavi Albert, sufrió en la segunda parte y recuperarse tanto mental como físicamente para superar al Maccabi Tel Aviv.

De cara al duelo ante el equipo israelí, Albert cuenta con toda la plantilla disponible. Ante Olympiacos, los descartados fueron Mo Gueye, Gonzalo Corbalán, Lucas Marí y Yankuba Sima.

Su rival, el Maccabi Tel Aviv, también sufrió una dolorosa derrota este martes. Cayó ante el Barça en el Palau Blaugrana con una canasta del base ‘culé’ Justin Robinson a falta de poco más de un segundo para el final. El Maccabi tuvo oportunidad para empatar, pero el triple de Bonzie Colson no entró (90-87).

Con esa derrota acumula un balance de un solo triunfo en las primeras cinco jornadas de la competición y es antepenúltimo empatado con el Armani Olimpia Milán y el Kosner Baskonia. En estos primeros cinco partidos, su principal referente está siendo el base Yam Madar con un promedio de 12,4 puntos y 5,2 asistencias para un total de 15,8 créditos de valoración.

En el duelo de la pasada temporada disputado en el Roig Arena, el Valencia Basket se llevó la victoria (94-83) en un partido en el que jugador más destacado fue el interior Neal Sako, que terminó con 12 puntos, 8 rebotes y 24 créditos de valoración.