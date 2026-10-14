Un Madrid en alza recibe la visita del nuevo Asvel de Tony Parker

La victoria en Italia por 89-98 ayudó a recuperar sensaciones a un Real Madrid que empieza remontar el vuelo tras un arranque poco esperanzador en Europa, con tres derrotas en los tres primeros partidos.

Además, coincidió con la mejor noche en la Euroliga del dominicano Andrés Feliz con la camiseta blanca, que se fue hasta los 15 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 24 de valoración.

Con ambos equipos igualados con un récord de dos victorias y tres derrotas, el Real Madrid buscará igualar su casillero con su tercer triunfo consecutivo en la competición y escalar hasta los primeros diez puestos de la tabla.

Como adelantó Pedro Martínez en declaraciones a los medios del club antes del duelo, espera un encuentro de "muchos puntos y mucho ritmo" ante los franceses, que intentan proponer un juego rápido similar al de los 'merengues'.

El argentino Gabriel 'Gaby' Deck, quien deberá pasar por el quirófano y estará varios meses de baja por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo, tras un episodio de luxación articular, y Usman Garuba, en proceso de recuperación tras romperse el tendón de Aquiles el pasado mes de mayo, serán las dos bajas seguras en la convocatoria del técnico catalán.

Por su parte, el Asvel llega bajo el mando de la leyenda francesa Tony Parker, que dejó su puesto en los despachos del equipo para tomar las riendas como entrenador.

Pese a que se esperaba una gran inyección económica este verano, el club vivió un momento delicado al no conseguir la firma definitiva de varios patrocinadores, lo que provocó que jugadores como Armoni Brooks, Nick Weiler-Babb, Sylvain Francisco o el propio Timothé Luwawu-Cabarrot, fichado por el Real Madrid, no llegaran a Lyon.

El veterano australiano Patty Mills, exjugador de La Laguna Tenerife, se ha erigido como el líder del conjunto galo, al promediar 15,6 puntos por partido en esta primera parte de la temporada, seguido de otros jugadores como Hugo Besson o Jae Crowder, otro debutante en la Euroliga que cuenta más de 10 años de experiencia en la NBA.

Esta será la decimoséptima vez que se enfrenten ambos equipos en la máxima categoría continental. Hasta la fecha, el balance es favorable al Real Madrid por 14-2.

La última vez que los franceses conquistaron la capital española data del 12 de febrero de 2003, en el Pabellón Raimundo Saporta.