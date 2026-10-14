Velimir Perasovic sustituye a Galbiati en el Baskonia

El croata, segundo entrenador con más partidos al frente del plantel baskonista con 253, entrenó al Unics Kazan durante las cinco últimas temporadas.
Perasovic, según informó el club, llegará este jueves a Vitoria y se sentará en el banquillo del Baskonia el viernes frente al Virtus Bolonia en la Euroliga.
El técnico croata levantó una Copa del Rey y una Supercopa y llevó al conjunto vitoriano a su última 'Final Four' en 2016.
"Se trata de un técnico con experiencia y pasión por el club azulgrana", destacó el Baskonia.