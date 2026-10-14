Básquetbol
14 de octubre de 2026 - 14:40

Velimir Perasovic sustituye a Galbiati en el Baskonia

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Vitoria (España), 14 oct (EFE).- Velimir Perasovic sustituirá a Paolo Galbiati al frente del Kosner Baskonia y cumplirá su cuarta etapa en el club vitoriano con un contrato hasta el mes de junio de 2028.

Por EFE
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El croata, segundo entrenador con más partidos al frente del plantel baskonista con 253, entrenó al Unics Kazan durante las cinco últimas temporadas.

Perasovic, según informó el club, llegará este jueves a Vitoria y se sentará en el banquillo del Baskonia el viernes frente al Virtus Bolonia en la Euroliga.

El técnico croata levantó una Copa del Rey y una Supercopa y llevó al conjunto vitoriano a su última 'Final Four' en 2016.

"Se trata de un técnico con experiencia y pasión por el club azulgrana", destacó el Baskonia.