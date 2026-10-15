Balcerowski: "El equipo tiene carácter para pelear siempre"

En la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Olympiacos, vigente campeón de la Euroliga, el jugador polaco ha reconocido que encadenar dos triunfos consecutivos "viene bien" para "la mentalidad" del grupo y para cumplir con lo que les pide el entrenador Aleksander Sekulic.

"El equipo tiene carácter para pelear siempre, da igual las circunstancias. Eso (el carácter) no se entrena, es algo que cada uno de nosotros lleva dentro", ha reflexionado desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Ante las bajas que arrastra el Barça en la pintura, Balcerowski se ha erigido como uno de los referentes del juego interior azulgrana, con una media de 8,8 puntos por partido en la Euroliga.

"Yo estoy muy bien, me alegro mucho de ayudar así al equipo. Me gusta que los compañeros y el entrenador confíen en mí. Estoy muy agradecido de tener confianza en un club como el Barça", ha comentado.

El conjunto azulgrana se enfrentará este viernes al Olympiacos, al que Balcerowski ha definido como "un gran equipo", aunque ha subrayado que el objetivo es lograr la victoria.

"Nosotros no lo afrontamos como un examen, sino como un partido que queremos ganar", ha enfatizado.