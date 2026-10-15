El dominicano Jean Montero, MVP de la quinta jornada de la Euroliga

Montero anotó 26 puntos con un siete de nueve en tiros de dos puntos, un triple de tres intentos y nueve aciertos de diez en tiros libres. Además, capturó cinco rebotes y repartió dos asistencias y provocó once faltas, finalizando con 35 el índice de rendimiento (PIR) más alto de la ronda.

Yam Madar, del Maccabi Rapyd Tel Aviv, obtuvo el segundo mejor índice de rendimiento con 31, aunque lo logró en una derrota a domicilio por 90-87 ante el Barcelona. Madar anotó 22 puntos con 5 de 6 tiros de dos puntos, 3 de 5 triples y 3 de 4 tiros libres, además de 3 rebotes, 4 asistencias y 8 faltas provocadas.

Los 26 puntos de Montero lo convirtieron en el máximo anotador de la quinta jornada. El francés Nadir Hifi, de París, baja de última hora en esta jornada, sigue siendo el máximo anotador de la Euroliga con un promedio de 20,3 puntos por partido.

El angoleño Bruno Fernando, del Efes, capturó 12 rebotes, la cifra más alta de la jornada, contra el Bayern. El maliense Aliou Diarra, del Virtus, lidera la clasificación de la temporada con un promedio de 8,2 rebotes por partido.

El estadounidense Chris Jones, del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado, repartió nueve asistencias (la cifra más alta de la jornada) y anotó la canasta ganadora sobre la bocina en la victoria a domicilio por 82-84 ante el LDLC ASVEL Villeurbanne. El canadiense Marcus Carr, del Virtus, lidera la Liga con un promedio de 6,4 asistencias por partido.

El estadounidense Bonzie Colson, del Maccabi, logró cuatro robos, la cifra más alta de la ronda. El argentino Luca Vildoza, del Partizan Mozzart Bet Belgrado, sigue siendo el líder en robos con un promedio de 2,6 por partido.