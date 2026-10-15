El vigente campeón, primera piedra de toque para el Barça de Sekulic

Pese a la discreta asistencia registrada en el Palau Blaugrana en este inicio de temporada, el vestuario azulgrana confía en el apoyo de su afición para competir ante un rival con talento y experiencia en la máxima competición europea.

El conjunto que dirige el exentrenador azulgrana Georgios Bartzokas viene de ganar al Valencia (97-102) tras remontar una renta desfavorable de 28 puntos, gracias a una actuación portentosa de Jean Montero (26 puntos).

El base dominicano, fichaje estrella esta temporada del club de El Pireo, es junto con el exbarcelonista Sasha Vezenkov (16,6 puntos) el líder ofensivo del Olympiacos. En las primeras cinco jornadas, ha promediado 16 puntos y es el jugador más valorado de su equipo, con 20,8 créditos.

El Barça ya sufrió hace tres meses en sus propias carnes la jerarquía ofensiva de Montero en la final de la Liga Endesa que ganó el Valencia Basket.

Pero el dominicano no es la única amenaza del Olympiacos, que cuenta con una constelación de estrellas entre las que destacan el cañonero Evan Fournier (12,4), el ala-pívot Mbaye Ndiaye (11,2) y el pívot Nikola Milutinov (6 rebotes).

No ha viajado a Barcelona, sin embargo, el escolta Tyler Dorsey, que ha regresado a Atenas desde Valencia, donde jugó apenas cinco minutos.

El jugador estadounidense, clave para Bartzokas el curso pasado, se quejó de ello en sus redes sociales, a lo que el equipo griego reaccionó dejándolo fuera de la convocatoria para medirse al Barça.

"Si todo lo que hago es reemplazable, ¿por qué no me dejan ir ahora mismo, especialmente si no quieren pagarme? ¿Para qué perder el tiempo y crear drama? ¿Por qué el cuerpo técnico tiene ese miedo en el cuerpo?", escribió Dorsey en un comentario en la red social Instagram en respuesta a unas declaraciones en un podcast que realizó Jaron Blossomgane, del Dubai Basketball, sobre el rol del escolta de Olympiacos.

"Mis minutos de juego disminuyeron de la nada. Pero no hay necesidad de que lo diga todo ahora. La verdad sobre cómo me han tratado aquí se sabrá. ¡No todo es lo que parece desde fuera!", añadió.

Pese a esta baja, el Olympiacos, que solo ha perdido un encuentro, ante el Virtus Bolonia en la tercera jornada (96-94), parte como favorito contra el Barça de Sekulic, un equipo en construcción que ha empezado la máxima competición europea con un balance de tres victorias y dos derrotas.

En el último partido ante el Maccabi Tel Aviv (89-86), Justin Robinson salió al rescate con un triple en el último segundo que dio el triunfo al conjunto azulgrana, que en este inicio de temporada ha mostrado carácter en algunos duelos ajustados.

La templanza en momentos complicados de los jugadores azulgranas contrasta con la debilidad en la pintura. El Barça es el equipo de la Euroliga que menos rebotes captura, 29,8 por partido, lejos de los 40,4 que registra el Olympiacos, el segundo mejor equipo en este apartado.

El Barça intentará contrarrestar la superioridad del juego interior griego con el acierto del escolta Kevin Punter (17,6 puntos por partido) y la aportación de jugadores llamados a ser importantes como el ala-pívot Tosan Evbuomwan o el alero Tyrese Martin. Aunque más allá del acierto ofensivo, la solidez defensiva será un elemento clave, si quiere plantar cara al vigente campeón.

Para este partido, Sekulic sigue sin poder contar con el ala-pívot Yoan Makoundou, mientras que el alero Justin Minaya, que arrastra problemas musculares, es duda.