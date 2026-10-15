Sekulic: "Si ejecutamos nuestro plan, podemos ser competitivos contra Olympiacos"

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, el técnico esloveno ha subrayado la importancia de que la defensa colectiva sea "muy buena" ante un rival que cuenta con jugadores con muchos puntos en sus manos.

"Jugaremos ante un gran equipo, son los campeones, y queremos jugar nuestro juego y demostrar cómo hemos mejorado desde el último partido. Si ejecutamos nuestro plan, podemos ser competitivos ante el Olympiacos", ha afirmado.

Asimismo, Sekulic confía en aprovechar la ventaja de jugar en el Palau Blaugrana y contar con el apoyo de la afición para "seguir mejorando" ante un rival "con grandes jugadores y un gran entrenador".

El técnico considera que su equipo tiene "mucho talento", pero ha señalado que sus jugadores necesitan jugar "más juntos" y "comunicarse mejor" en defensa, además de mejorar en el rebote.

"Podemos hacerlo mejor en defensa y en los rebotes, pero no es algo difícil de corregir. También hay cosas a mejorar en ataque, ya que podemos ser más precisos", ha argumentado.

Pese a ello, Sekulic ha puesto en valor "el carácter" que han demostrado sus pupilos en los "momentos difíciles" que han superado en este inicio de temporada.

El entrenador también se ha referido a la aportación ofensiva de Tyrese Martin y Darío Brizuela, de quienes ha dicho que "pueden tener más impacto" en el ataque de su equipo, aunque ha matizado que "no es fácil" porque los rivales "saben de su calidad" anotadora.

Por último, Sekulic ha sido preguntado por la destitución de Paolo Galbiati como entrenador del Baskonia, uno de los candidatos que el club barcelonista valoró antes de contratar al técnico esloveno.

"Estoy sorprendido, pero no sé lo que ha pasado. No puedo comentar algo que ha pasado en otro equipo", ha concluido.