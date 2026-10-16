86-78. La Virtus reacciona a tiempo ante el Baskonia de Perasovic

Los vitorianos metieron el miedo en el cuerpo a los italianos en un partido gris en el que se salvó el último cuarto del conjunto del entrenador croata, que empató a 74, pero un 10-0 para los de Álex Mumbrú, liderados por Marcus Carr, dio el cuarto triunfo a los boloñeses.

Los italianos entraron mejor en el partido con un parcial 12-0, en el que aprovecharon el tiro libre y el rebote ofensivo para castigar a un Baskonia que comenzó sin energía.

Los azulgrana necesitaron cinco minutos para anotar su primera canasta.

Los interiores del conjunto italiano castigaron en la pintura vitoriana, con Aliou Diarra como protagonista desde que saltó del banquillo.

Las faltas obligaron a Velimir Perasovic a usar a dos ‘cuatros’ en el juego interior, que tuvo muchos problemas en el rebote en un primer asalto que se cerró con un 24-12 para los locales.

Los de Álex Mumbrú marcaron el ritmo y el nivel físico ante un Baskonia que dependía de su inspiración en el uno contra uno y cometió numerosas pérdidas de balón no forzadas.

Cada punto de los azulgranas era oro y solo recortaban distancias cuando encadenaban buenas acciones defensivas.

Pero, por lo general, los italianos jugaban con relativa comodidad en cada ataque, donde conseguían bandejas a través del uno contra uno, especialmente en el emparejamiento de Marcus Carr.

Los porcentajes de los vascos fueron muy bajos y la tercera falta personal de Kenneth Faried puso en problemas al conjunto de Velimir Perasovic, aunque la aportación en el rebote ofensivo de Clement Frisch dio un punto más a los vitorianos.

El francés se estrenó en la posición de alero y el Baskonia cambió a pesar de que necesitaba más energía defensiva.

El tiro libre permitió a los de Álex Mumbrú mantener una renta cómoda con un 46-34 al descanso.

El Baskonia echó en falta a varios jugadores que, hasta la fecha, lideraban las acciones ofensivas, como Chris Duarte y Kenneth Faried.

Mientras tanto, la pintura visitante seguía siendo un lugar cómodo para la Virtus, que encontró a Bo Klintman en un buen arranque de los italianos.

Las sensaciones y el ritmo del partido volvían a ser para los locales, que estiraron la renta hasta los 17 puntos y encaró el último período con un 68-53.

Velimir Perasovic buscó más físico con Tadas Sedekerskis en el puesto de alero y Baskonia pudo situar la diferencia por debajo de los 10 puntos con ocho puntos de Damion Baugh y varias defensas acertadas con protagonismo para Kenneth Faried.

El base cambió la cara del Baskonia que igualó el marcador a 74 a menos de cuatro minutos para el final, pero la Virtus reaccionó con 10 puntos clave y un parcial que dejó el choque sentenciado, 86-78.

86 - Virtus Bolonia (24+22+22+18): Carr (20), Moore (12), Alston Jr. (6) Klintman (6) y Diouf (4) -cinco inicial-, Bello (9), Diarra (16), Hackett (7), Frazier (-), Ferrari (3), Kokila (3) y Edwards (-).

78 - Kosner Baskonia (12+22+19+25): Simmons (2), Duarte (2), Stewart (12), Sedekerskis (11) y Faried (6) -cinco inicial-, Kurucs (7), Spagnolo (6), Baugh (8), Frisch (5), Lawson (13) y Santos (6).

Árbitros: Milan Nedovic (Eslovenia), Joseph Bissang (Francia) y Uros Obrknezevic (Serbia). Eliminaron por falta personales a Faried (min. 39). Señalaron falta flagrante a Kokila (min. 31).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga, disputado en el Paladozza de Bolonia.