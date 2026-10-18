109-98. El buen juego del Casademont no da margen al Lleida y cierra a lo grande el Pilar

Los aragoneses han bombardeado a triples a los catalanes en la primera mitad, lo que les ha permitido coger distancia en el descanso, pero en el último cuarto el Lleida ha logrado acercarse gracias a su juego rápido, que ha puesto nervioso al público zaragozano.

Jaworski, que encaja genial en el esquema de García de Vitoria, ha empezado el partido a un ritmo endiablado con ocho puntos en tres jugadas, mientras que el Lleida ha respondido de la mano de Mikel Sanz con dos triples para mantener el encuentro igualado.

El festival de triples del Casademont, protagonizado por Guillen Vives y Roberts Blumbergs, parecía adelantar a los maños al final del primer cuarto, pero ha sido Darius McGhee el que ha puesto por delante a los ilerdenses con un triple desde el medio campo (22-23).

Vives y Trae Bell-Haynes han levantado a la grada con sus jugadas en el segundo cuarto y en cinco minutos el Casademont se ha colocado 14 arriba (40-26) y, con un Lleida muy incómodo, se ha llegado al descanso (60-43).

El Casademont, que ha llegado por tercera vez en su historia a los 60 puntos al descanso, ha empezado el tercer cuarto siguiendo el mismo ritmo y el Lleida, mejor plantado defensivamente, ha sido sostenido por las canastas de Sanz.

Con los maños en bonus y seis minutos por delante, el Lleida ha podido sacar partido, pero Zacharie Perrin ha estado muy errado en los tiros libres y ha sido un destacado Mark Hughes quien ha recortado distancias para los catalanes (84-74).

El último cuarto ha puesto las pilas al Casademont, que ha empleado un juego rápido liderado por Laurynas Birutis y con un activo Nicolás Brussino que les ha permitido alcanzar los 23 puntos de diferencia (97-80).

Era el propio Brussino quien, con dos triples, llevaba a la centena de puntos a los maños, que se han estancado en esa cifra y el Lleida, con las vertiginosas posesiones que les definen, ha llegado a acercarse por medio de Melvin Ejim y James Batemon, pero la distancia ya era insalvable (109-98).

109.- Casademont Zaragoza (22+38+24+25): Gabriel Olaseni (2), Trae Bell-Haynes (16), Robert Blumbergs (9), Miguel González (3), Justin Jaworski (23) -cinco inicial- Birutis (18), Vives (14), Homesley (11), Brussino (9) y Fernández (4).

98.- iLerna Lleida (23+20+31+24): James Batemon (16), Daniel García (4), Mark Hughes (17), Zacharie Perrin (17), Mikel Sanz (18) -cinco inicial- Ejim (14), McGhee (7), Kuath (4) y Rodríguez (2).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Jorge Martínez y Guillermo Ríos. Eliminados James Batemon y Mikel Sanz del Ilerna Lleida por cinco faltas.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la liga Endesa disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.