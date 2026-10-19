65-79. Las Dream doblegan a las Valkyries en el segundo asalto por el anillo

Las Valkyries dominaron por la mínima (21-18) el primer tramo del encuentro frente a unas Dream impulsadas por la intensidad de la estadounidense Angel Reese, quien aportó ocho puntos clave y que acabó el partido como la máxima anotadora con 30 puntos (16 de 10 en tiro).

Sin embargo, al término de la primera mitad, la balanza se inclinó por 37-39 a favor del conjunto de las de Atlanta, que tomaron la delantera aprovechando un flojo desempeño ofensivo de las de San Francisco, que registraron un 23 % de efectividad en tiros de campo.

El conjunto del este de Estados Unidos intensificó el ritmo en el tercer parcial y estiró la diferencia hasta los doce puntos en los últimos suspiros.

Tras el descanso, las Dream consolidaron la brecha aprovechando una falta sobre Reese y un espectacular triple sobre la bocina de Jordin Canada que dejó el marcador en 46-60 al término del periodo.

El equipo visitante mantuvo el control del juego gracias a una sólida efectividad desde la línea de tiros libres, que alcanzó el 100 %, contrastando con las dificultades ofensivas de las californianas.

Reese se echó al equipo en el último cuarto para seguir agrandando las distancias frente en el último cuarto, con una diferencia de 14 puntos que mantiene en vivo la competición por el título más grande la WNBA y dejó sin contestación a las de California en su propio territorio.

Las Valkyries ganaron el primer asalto por un ajustado 68-64 que se disputó el pasado sábado en San Francisco. Tras la victoria de las Dream, y con la serie abierta, ambos equipos de verán las caras el próximo miércoles en Atlanta.