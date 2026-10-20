El base Boogie Ellis sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha
Barcelona, 20 oct (EFE).- El base del Asisa Joventut Boogie Ellis sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha, según ha anunciado este martes el club de Badalona en un comunicado, sin especificar el tiempo previsto de baja.
El exterior estadounidense se lesionó durante el partido contra el Barça del pasado domingo, que terminó con una victoria verdinegra (113-89), y su regreso a las pistas dependerá de "las sensaciones del jugador".
Fichado en verano, Ellis se ha hecho con un hueco en la rotación del entrenador Dani Miret y promedia 8,8 puntos en 14:43 minutos por partido en la Liga Endesa.