El base Boogie Ellis sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha

El base Boogie Ellis sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha

Barcelona, 20 oct (EFE).- El base del Asisa Joventut Boogie Ellis sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha, según ha anunciado este martes el club de Badalona en un comunicado, sin especificar el tiempo previsto de baja.