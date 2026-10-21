El Barça busca afianzarse en la Euroliga y borrar la imagen del derbi liguero en Milán

Los azulgranas afrontan esta cita europea en la capital de Lombardía con la necesidad de pasar página tras tropezar dolorosamente en el derbi catalán, marcado por la alta anotación que volvió a poner de manifiesto los altibajos de un equipo todavía en construcción.

Y también con el objetivo de recuperar la senda del triunfo tras caer en el Palau Blaugrana ante el Olympiacos griego (100-105) en el último partido de la Euroliga, aunque en este caso la derrota le dejó un sabor agridulce, pues el Barça tuvo contra las cuerdas al vigente campeón de Europa, que se llevó el duelo en la prórroga.

El conjunto catalán quiere a volver a sentirse competitivo como lo fue ante el cuadro heleno y en los dos compromisos anteriores que saldó además con sendos triunfos de mérito contra Maccabi Rapyd Tel Aviv (90-87) en Europa y el Valencia Basket (89-86) en la competición doméstica.

Además, el Barça buscará sumar su cuarta victoria en siete partidos en la Euroliga para afianzarse en la parte medio-alta de la clasificación y aprobar, de paso, una de sus asignaturas pendientes: mejorar sus prestaciones lejos del Palau.

La visita al Unipol Forum de Milán parece una oportunidad propicia para lograrlo, pues allí le espera el penúltimo clasificado de la competición, que solo ha logrado una victoria, en casa ante el Virtus Bolonia (87-85), en la segunda jornada.

Un equipo que cuenta como principal referente con el pívot Moses Wright (14 puntos y 5,7 rebotes por partido), que lo tenía hecho con el Barça este verano, pero finalmente decidió irse a Milán, cansado de esperar a que se definiera el proyecto deportivo del club catalán y seducido por una mejora salarial.

Al interior estadounidense, le acompañan en la anotación el escolta Devon Hall (10,7 puntos y 5 asistencias), el alero Garrison Mathews (10,4 puntos) y el ala-pívot Alec Peters (9,8 puntos y 4,5 rebotes), los pilares de un equipo en el que también tiene un papel destacado en la dirección el exazulgrana Leandro Bolmaro.

Para afrontar este partido, el técnico Aleksander Sekulic recupera al alero Justin Minaya, pero siguen siendo baja por lesión el escolta Dario Brizuela y el pívot Yoan Makoundou, inédito en la Euroliga por una tendinopatía rotuliana.

Precisamente la falta de recursos en el juego interior -Josh Nebo ha regresado hace poco después de lesión- está lastrando en este inicio de temporada al Barça, con Olek Balcerowski como único '5' puro y un bagaje de solo 20,7 rebotes defensivos que le convierten en el peor equipo de la competición en este apartado.

Un dato que no es baladí para un equipo que basa su juego en transiciones rápidas y ataques a campo abierto, lo que pasa por controlar el rebote defensivo a la mejor ocasión, algo que no está logrando hasta ahora.

Sucede los contrario con el juego exterior azulgrana, donde cuenta con un repertorio amplio en el que destacan, como siempre Kevin Punter (15,3 puntos por partido), Justin Robinson (12,3 puntos) o Umoja Gibson (10,7 puntos).

Y también Tyrese Martin, que no ha empezado a gran nivel en la Euroliga pero que es el máximo anotador del equipo en la Liga Endesa, con 13,3 puntos por encuentro, y que además de aportar su capacidad reboteadora últimamente parece haber dado un paso al frente para descargar de responsabilidad ofensiva a Punter.