108-101. Aday Mara gana el derbi español a Baba Miller

Mara aportó dos puntos, tres rebotes, una asistencia y un tapón en catorce minutos, con uno de tres en tiros de campo y perdió dos balones.

Elegido con el número doce del último draft, el español disputó su tercer encuentro de temporada regular con los Thunder, que siguen invictos con un balance de 3-0.

Mara había debutado con siete puntos, dos rebotes y una asistencia en la victoria ante los San Antonio Spurs. En su segundo partido, contra los Denver Nuggets, sumó dos puntos y tres rebotes.

Miller, seleccionado por los Clippers en el puesto 36 del draft, tuvo menos protagonismo. Jugó dos minutos y 28 segundos, sin tiros, y terminó con un rebote y dos pérdidas.

Gilgeous-Alexander lideró a Oklahoma City con 34 puntos, seis rebotes y cinco asistencias. El canadiense volvió a superar los veinte puntos después de que Denver cortara su racha récord de 141 partidos consecutivos alcanzando esa cifra.

Los Clippers llegaron al descanso por delante 46-43 pero los Thunder remontaron en la segunda mitad y castigaron las 26 pérdidas de los visitantes con 38 puntos.

Ajay Mitchell añadió dieciocho puntos para Oklahoma City. Darius Garland fue el máximo anotador de los Clippers con 16 y repartió once asistencias.