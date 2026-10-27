84-88. Punter sostiene al Barça en Múnich

Pese al notable encuentro de los exazulgranas Miles Norris y Rokas Jokubaitis, ambos con 17 puntos, el equipo de Sekulic neutralizó al escolta Duane Washington (5 puntos), principal referencia de los alemanes, para sumar un triunfo -el quinto- que le permite asentarse en las posiciones que dan acceso a las eliminatorias por el título.

Punter estuvo bien secundado en la zona por Josh Nebo (12 puntos y 9 rebotes) y Balcerowski (9 puntos), en un partido en el que los bases Umoja Gibson y Juan Nuñez terminaron con molestias.

Empezaron bien las cosas para los de Sekulic, que controlaron bien el rebote y encontraron en el acierto de Martin y Gibson la mejor solución para contrarrestar al exazulgrana Miles Norris, el mejor de los locales en el primer cuarto (6 puntos).

Pese a las pérdidas de Punter, el Barça llegó a gozar de una renta de ocho puntos (13-21, min.8) antes de que el Bayern despertara buscando ventajas en los cambios defensivos de los azulgranas.

El conjunto muniqués, que sigue sin conocer la victoria en su pista, se acercó a los azulgranas en los últimos compases del primer cuarto, y alargó el parcial a favor (9-0) para comandar el encuentro en los primeros minutos del segundo (22-21, min.12).

Pidió tiempo muerto Sekulic y su equipo reaccionó de la mano de Nebo y Martin (26-28, min.15), pero no consiguió frenar las rachas de un motivado Miles Norris, que cerró la primera parte con 14 puntos, lejos de la media de 4 puntos que había anotado en las primeras siete jornadas.

El conjunto catalán, muy desacertado desde el triple (3 de 13 en la primera mitad), penalizado por las pérdidas (10) y sin tesón defensivo -solo cometió una falta en el segundo cuarto-, llegó al descanso por detrás en el marcador (42-41), pese a haber contenido al escolta Duane Washington, que solo anotó 3 puntos en los primeros 20 minutos.

La segunda mitad arrancó con un intercambio constante de canastas. Reinaba la anarquía en ambos lados de la pista. Apenas existió la defensa -ninguno de los dos equipos entraron en bonus- y aparecían las individualidades, ya fuera desde el perímetro, con Punter y Obst anotando, o en transiciones ejecutadas por Robinson y Jokubaitis. El bote se impuso a las asistencias y las pérdidas seguían incrementando en el bando culer.

Con la entrada de Juan Núñez en el lugar de Gibson, que no jugó el segundo tiempo por un golpe en la rodilla, y la aparición de Balcerowski, el Barça se calmó para afrontar el último cuarto con una ventaja de tres puntos (61-64), pese a los muchos problemas que tuvo para controlar el rebote ofensivo del Bayern.

El conjunto de Sekulic, liderado por Punter y la clarividencia en ataque estático de Núñez, encaró los últimos minutos del partido con una relativa tranquilidad (67-73, min. 33), lo que obligó a Anton Gavel a pedir tiempo muerto.

El equipo alemán seguía al acecho de los azulgranas con un inspirado Jokubaitis, mientras que el Barça sufría en defensa. Robinson, muy inocente atrás, fue eliminado por faltas a cuatro minutos del final.

Sin los dos bases titulares, Núñez, antes de retirarse por molestias, tomó las riendas de su equipo en el último tramo con el partido igualadísimo a 1 minuto y medio del final (78-79), momento en el que apareció Punter, autor de 8 puntos, 4 de ellos desde la línea de tiros libres, en los últimos 90 segundos de encuentro.

La insistencia de Jokubaitis no bastó para doblegar la sangre fría del neoyorquino en el SAP Garden de Múnich, donde el Barça de Sekulic encadenó por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas: dos en la Euroliga y una en la Liga Endesa.

84 - Bayern Múnich (17+25+19+23): Jokubaitis (17), Beauchamp (4), Obst (14), Norris (17), Voigtmann (-) -cinco inicial-, Da Silva (2), Washington (5), Jessup (6), Lucic (-), Hollatz (3), Thiemann (6) y Wiley (10).

88 - Barça (21+20+23+24): Robinson (11), Punter (23), Martin (12), Nkamhoua (2), Nebo (12) -cinco inicial-, Gibson (7), Umude (2), Brizuela (1), Núñez (2), Evbuomwan (5), Balcerowski (9) y Minaya (2).

Árbitros: Milan Nedovic, Tomasz Trawicki y Thomas Bissuel. Eliminados: Robinson (min. 36) y Washington (min.40).

Incidencias: partido de la octava jornada de la Euroliga disputado en el SAP Arena de Múnich.