86-78. Un sólido Valencia Basket aguanta el asedio del Fenerbahce

El equipo de Xavi Albert, que con esta sexta victoria sigue encaramado a la parte alta de la clasificación de la Euroliga, cerró el partido con un 11-2 de parcial con el que logró sacar al Fenerbahce de su zona de confort de anotación pero con el que, sobre todo, dio una enorme muestra de personalidad tras haber visto cómo se escapaba su ventaja.

Salió el Fenerbahce con el objetivo de neutralizar a TJ Shorts y lo logró, pero se olvidó del resto. Un par de triples 'taronja' de sus compañeros, primero de Dylan Osetkowski y luego de Kam Taylor, dieron la iniciativa al Valencia y confianza al equipo de Xavi Albert en que podía moverse cómodo en un escenario en el que su líder no sumara directamente, al menos unos minutos (19-8, m.8).

Trent Forrest despertó al conjunto turco pero su mal porcentaje en el tiro de tres (solo acertó en uno de sus primeros quinc) lastró su recuperación y Taylor guió al Valencia en las dos canastas para mantener su renta.

Braxton Key tuvo una cálida recepción por parte del Roig Arena y del propio Valencia Basket tras ser una de las claves de la gran pasada campaña del equipo, pero no pudo tirar de su nuevo equipo.

En cambio, TJ Shorts se pudo unir a la fiesta de los suyos al verse obligado el Fenerbahce a multiplicarse los puntos de atención pese a no estar tampoco los locales finos en el tiro de lejos (33-18, m.17). Eso sí, su hambre en el rebote ofensivo le dio rédito

Saras Jasikevicius, viendo que se le iba el partido, forzó una técnica y pidió un tiempo muerto en el que apenas gastó unos segundos antes de mandar a los suyos a la pista para que trataran de minimizar los daños. Un triple de Shavon Shields le ayudó a hacerlo (36-25, m.20).

La posible reacción del Fenerbahce tras el descanso la neutralizó un TJ Shorts poco desgastado tras la primera parte pero el Valencia no consiguió irse más allá pese a que su rival seguía errático desde la línea de 6,75, en parte por los problemas de Omari Moore para involucrar a sus compañeros como base (53-42, m.27).

Wade Baldwin IV asumió la tarea de remontar pero cuando parecía que el Fenerbahce podía engacharse, Xavi Albert movió sus piezas para hacer coincidir a TJ Shorts, Armori Brooks, Taylor y Nikola Mirotic y llegar al inicio del último parcial con un pequeño colchón (60-46, m.30).

Un triple de Will Clyburn y un robo con canasta de Baldwin IV despertaron al Fenerbahce en la apertura del último parcial y aunque el Valencia mantuvo la energía, agitado por Álvaro Cárdenas y Corbalán, los puntos no llegaban y el Fenerbahce se fue acercando de la mano de Shields (67-61, m.34).

TJ Shorts, que seguía fresco, mantuvo a flote a los suyos pero Shields continuó con su acechó y el margen de los locales era cada vez menor, en parte porque la defensa visitante había conseguido enmarañar a un Valencia, que dejó de contar con Mirotic por problemas físicos.

Baldwin IV puso por delante por primera vez al Fenebahce a falta de dos minutos y medio, pero dos tiros libres de TJ Shorts, una buena defensa de Taylor, una penetración de Brooks y un triplazo del exterior devolvieron la iniciativa y la calma al Valencia.

No esperaba la reacción el Fenerbahce que perdió una bola clave para tratar de engancharse al choque y que vio cómo el Valencia le endosaba su segunda derrota.

86 - Valencia Basket (19+17+24+26): TJ Shorts (23), Corbalán (2), Taylor (16), Osetkoswski (4), Sako (9) -cinco titular- Cárdenas (-), Moore (-), Brooks (16), Puerto (-), Gueye (-), Mirotic (12) y Rivero (4).

78 - Fenerbahce (9+16+21+32): Horton-Tucker (5), Shields (18), Forrest (6), Key (2), Bingham (-) -cinco titular- Larkin (4), Sanli (4), Baldwin IV (19), Melli (5), Clyburn (15), Silva (-) y Sargiunas (-).

Árbitros: Javor (SLO), Silva (POR) y Giovannetti (ITA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la fase regular de la Euroliga, disputado en el Roig Arena ante 13.177 espectadores.