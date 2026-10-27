Duelo de altura entre La Laguna Tenerife y Reyer Venezia

Los de Jaka Lakovic llegan en un gran estado de forma tras las contundentes victorias firmadas tanto en Europa como en Liga Endesa, donde han impuesto su dominio y han vencido 94-104 a Skyliners Frankfurt y 106-76 a Monbus Obradoiro, respectivamente, en partidos que han dejado marcas históricas para los aurinegros.

En su visita a Alemania, el combinado canarista igualó el récord de puntuación en una mitad con 73 puntos anotados y registró la mayor puntuación en un cuarto en la historia de la competición, al endosarle 43 puntos a los locales en el tercer cuarto.

Ante el Obradoiro, La Laguna Tenerife igualó su marca histórica en el campeonato doméstico con 19 triples.

El equipo tinerfeño ha encadenado una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y se planta como líder en solitario del Grupo B de la Eurocopa, aunque enfrente tendrá al segundo, un Reyer Venezia que ha sumado sendas victorias ante Skyliners Frankfurt (104-72) y Turk Telekom Ankara (75-65).

Los italianos sufrieron una derrota en el último choque continental (90-79) ante sus compatriotas Maxima Roma, pero buscarán resarcirse ante los isleños, con el objetivo de frenar la arrolladora racha de los visitantes, que llevan un mes de octubre prácticamente inmaculado, en el que solo han perdido contra London Lions en el primer encuentro del presente mes.