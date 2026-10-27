Kawhi Leonard será baja varias semanas por inflamación en una rodilla

Leonard se sometió a una resonancia magnética que no mostró daños estructurales, pero la franquicia canadiense optará por ser precavida con el regreso de su estrella, que tiene un largo historial de lesiones.

El alero se ha perdido más de 100 partidos en los últimos cuatro años, y no pudo disputar la temporada 2021/22 por una lesión de ligamento cruzado cuando jugaba en Los Angeles Clippers.

Traspasado de nuevo a Toronto este verano, el equipo al que lideró a conquistar el anillo en 2019, Leonard ha disputado dos partidos esta temporada, en los que promedió 19,5 puntos, 7,5 rebotes y 3,5 robos.

Los Raptors suman dos victorias -ambas con Leonard en pista- y una derrota en lo que va de campaña.