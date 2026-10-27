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Básquetbol
27 de octubre de 2026 - 20:05

Malik Beasley acuerda declararse culpable por amaño de apuestas en la NBA

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Washington, 27 oct (EFE).- Malik Beasley, imputado por la Fiscalía de Estados Unidos en un caso de amaño de apuestas deportivas ilegales, ha acordado declararse culpable, según informó este martes su defensa.

Por EFE
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Beasley, que jugó nueve temporadas en la NBA entre 2016 y 2025, se declarará culpable el próximo 9 de diciembre en un tribunal de Nueva York, según detalló The Athletic, citando al abogado del deportista, Steve Haney.

Beasley llevaba tiempo negociando con los fiscales encargados de la investigación, que en junio pasado imputaron cargos contra él y contra el también exjugador de la NBA Ed Davis.

Beasley y Davis, que compartieron vestuario en la temporada 2020-21 en los Minnesota Timberwolves, se sumaron a Terry Rozier, Jontay Porter y Damon Jones, implicados en casos parecidos anteriores.

Según la acusación, Davis y Beasley se pusieron de acuerdo para manipular el rendimiento de este último en cuatro partidos de la temporada 2023-24. En ese momento Davis militaba en los Cleveland Cavaliers y Beasley en los Milwaukee Bucks.

A pesar de haber ganado más de 60 millones de dólares a lo largo de su carrera, Beasley acumuló millones de dólares en deudas de juego, por lo que Davis le prestó dinero.

Según la acusación, el jugador habría saldado parte de esa deuda con Davis participando en el presunto amaño de apuestas relacionadas, entre otros parámetros, con su número de rebotes.

"La única forma de ganarle a Las Vegas (las casas de apuestas) es apostando en deportes. En todo lo demás, tienen ventaja", escribió Davis a Beasley en un mensaje de texto incluido en la acusación.

El plan se habría venido abajo cuando Beasley no logró quedar por debajo de la cifra de rebotes fijada para las apuestas en el último de los cuatro partidos investigados, contra los Brooklyn Nets. La Fiscalía imputó a otras tres personas en el caso, incluyendo el agente de Davis, todos con varios cargos en su contra.

Beasley disputó con los Detroit Pistons su última temporada en la NBA en la 2024-25 y negociaba una renovación por tres años y 42 millones de dólares cuando la franquicia retiró la oferta tras ser informada de que el jugador estaba siendo investigado.

En total, Beasley disputó nueve temporadas en la NBA, mientras que Davis permaneció doce años en activo.

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