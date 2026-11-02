El Unicaja, a afianzar el liderato del grupo en el Carpena

El equipo malagueño está invicto en la competición con dos triunfos, ambos a domicilio frente al Juventus Utena lituano (69-105) y al Pardubice checo (63-79), y debutará como local contra el conjunto italiano, que ocupa la segunda posición con una victoria después de su derrota en la pasada jornada ante el equipo báltico (75-76).

Para este partido, el técnico del Unicaja, Txus Vidorreta, no podrá contar con su reciente fichaje, el ala-pívot estadounidense Kenin Knox, que llegó este domingo a Málaga y está pendiente de unirse al trabajo con sus nuevos compañeros, por lo que podría debutar el próximo fin de semana contra el Casademont Zaragoza en la Liga Endesa.

Unicaja y Reggiana se han enfrentado en seis ocasiones en distintas competiciones, con cuatro victorias cajistas por dos del cuadro italiano, y el primer precedente data de 1998 en una eliminatoria de la extinta Copa Korac, en la que el conjunto de la ciudad de Reggio Emilia ganó los dos encuentros (59-65) y (85-72).

Un año después, en el mismo torneo, fue el Unicaja el que se tomó la revancha ante el entonces denominado Bipop Carire (85-72) y (59-65) y ya más recientemente, en la BCL, los malagueños repitieron ese doblete la temporada pasada al vencer de nuevo en ambos compromisos, por 105-68 y 72-82.

Ahora, el objetivo del equipo entrenado por Txus Vidorreta en la Liga de Campeones es acabar primero de grupo e ir avanzado eliminatorias para intentar plantarse en la gran final a cuatro, que podría tener como sede el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Así, el Unicaja y el Ayuntamiento de Málaga, junto con otras instituciones, van a solicitar a la FIBA la posibilidad de organizar la final a cuatro de esta edición de la BCL al cumplirse el 50 aniversario del club malagueño.