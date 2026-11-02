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Básquetbol
02 de noviembre de 2026 - 11:25

El Unicaja, a afianzar el liderato del grupo en el Carpena

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Málaga, 2 nov (EFE).- El Unicaja regresa este martes (20.30 horas CET - 19:30 GMT) a la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) con el doble objetivo de afianzar su liderato del grupo en el Martín Carpena ante el Pallacanestro Reggiana italiano, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo, y de paso resarcirse de su última derrota liguera frente al Barça (89-92).

Por EFE
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El equipo malagueño está invicto en la competición con dos triunfos, ambos a domicilio frente al Juventus Utena lituano (69-105) y al Pardubice checo (63-79), y debutará como local contra el conjunto italiano, que ocupa la segunda posición con una victoria después de su derrota en la pasada jornada ante el equipo báltico (75-76).

Para este partido, el técnico del Unicaja, Txus Vidorreta, no podrá contar con su reciente fichaje, el ala-pívot estadounidense Kenin Knox, que llegó este domingo a Málaga y está pendiente de unirse al trabajo con sus nuevos compañeros, por lo que podría debutar el próximo fin de semana contra el Casademont Zaragoza en la Liga Endesa.

Unicaja y Reggiana se han enfrentado en seis ocasiones en distintas competiciones, con cuatro victorias cajistas por dos del cuadro italiano, y el primer precedente data de 1998 en una eliminatoria de la extinta Copa Korac, en la que el conjunto de la ciudad de Reggio Emilia ganó los dos encuentros (59-65) y (85-72).

Un año después, en el mismo torneo, fue el Unicaja el que se tomó la revancha ante el entonces denominado Bipop Carire (85-72) y (59-65) y ya más recientemente, en la BCL, los malagueños repitieron ese doblete la temporada pasada al vencer de nuevo en ambos compromisos, por 105-68 y 72-82.

Ahora, el objetivo del equipo entrenado por Txus Vidorreta en la Liga de Campeones es acabar primero de grupo e ir avanzado eliminatorias para intentar plantarse en la gran final a cuatro, que podría tener como sede el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Así, el Unicaja y el Ayuntamiento de Málaga, junto con otras instituciones, van a solicitar a la FIBA la posibilidad de organizar la final a cuatro de esta edición de la BCL al cumplirse el 50 aniversario del club malagueño.

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