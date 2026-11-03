La NBA no organiza partidos este martes para animar a votar

Los estadounidenses están llamados a renovar toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir cargos estatales y locales.

La competición deja libre la jornada electoral por cuarta vez en los últimos cinco años. La iniciativa comenzó en 2022 y se mantuvo en 2023 y 2024, antes de que la liga programara partidos en esa fecha en 2025.

La NBA anunció la recuperación de esta medida al presentar el calendario de la temporada 2026-2027 y explicó que busca alentar a su comunidad a planificar su voto.

Los treinta equipos tienen partidos programados este lunes, y la competición se reanudará el miércoles, 4 de noviembre, con catorce encuentros.