Llull sigue agrandando su leyenda con la disputa de la 20º edición de la Euroliga

Llull debutó esta temporada el miércoles en la jornada 10 ante el Panathinaikos. Con su aparición, firmó su vigésima participación en la máxima competición continental, con la que supera al lituano Paulius Jankunas y al griego Giorgos Printezis, con los que compartía el récord de 19 ediciones.

Las del jugador balear, además, se suceden todas en el mismo equipo, en este caso el Real Madrid.

Con los blancos, lidera el ránking histórico en Europa en partidos disputados (488), victorias (334) y triples convertidos (713).

Llull debutó el 14 de febrero de 2008 en la victoria ante el Zalgiris Kaunas en el Palacio de Vista Alegre. Un inicio que le ha llevado a ser elegido como uno de los mejores 25 mejores jugadores de la historia de la Euroliga e integrar el mejor quintento de la década 2010-2020.

El de Mahón ha conquistado 3 Copas de Europa (2015, 2018 y 2023) y 1 Supercopa de la Euroliga (2026), 1 MVP (2016-2017), ha sido una vez integrante del mejor quinteto (2016-2017) y otra del segundo mejor quinteto (2010-11).

Con el triunfo de la Supercopa, tras su primera edición el pasado septiembre, alcanzó los 30 títulos con el Real Madrid.