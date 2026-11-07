92-87. El FIATC Girona consigue una trabajada victoria

El equipo de Moncho Fernández se impuso a un rival directo en la zona media-alta de la tabla y celebró la séptima victoria en siete encuentros como local entre la ACB y la Copa FIBA Europa.

Mac McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA, lideró el triunfo del Girona con 19 puntos y también destacó Martinas Geben con 17 puntos.

El cuadro de Jaume Ponsarnau puso fin a una dinámica de dos triunfos en la Liga Endesa, a pesar de la destacada actuación de Darrun Hilliard (24) y Nate Darlling (21).

El Bilbao empezó el partido un punto mejor y Darling anotó diez de los primeros 13 puntos visitantes (10-13).

Jassel Pérez, segundo jugador de la ACB en puntos y en valoración por partido, lideró la primera ventaja del Girona (16-15), pero el Bilbao consiguió su máxima ventaja con dos triples consecutivos de Hilliard (16-25).

El Bilbao acabó el primer período por delante (19-25), con un 3-7 en asistencias y un 6-2 en pérdidas, pero McClung lideraba la resistencia catalana. Hizo la mitad de los puntos locales (24-30) y David N'Guessan situó el 29-31.

El Girona volvió a ponerse por delante a falta de 23 minutos con un parcial de 8-0 (42-40), después de una canasta de Isaac Vázquez. El base gallego debutó de manera oficial con el Girona, después de su larga ausencia por lesión.

El temporero Gregor Glas dio continuidad al buen momento local y el Girona cerró la primera mitad por delante (46-44), a pesar de los 19 puntos de Hilliard y el 1-7 en rebotes ofensivos.

McClung sumaba 15 y los locales se anotaron el segundo cuarto por 27-19, con un 50% en triples (8/16).

Después del descanso, los dos equipos se alternaron en la iniciativa y continuó el intercambio de golpes, sin que ningún equipo consiguiera distanciarse en el marcador.

El Surne Bilbao finalizó el tercer cuarto con un 66-67 favorable, tras el quinto triple de Hilliard para alcanzar los 24 puntos. El equipo de Ponsarnau llevaba un claro 2-13 en rebotes ofensivos y un 10-20 en asistencias, pero el encuentro seguía muy igualado.

La igualdad continuó en el último período. El Surne Bilbao llegó a los últimos cinco minutos por delante tras el tercer triple de Margiris Normantas y un mate de Tryggvi Hlinason (73-76).

El Girona, liderado por McClung y Andrzej Pluta, llegó a los últimos 30 segundos con dos puntos de ventaja (86-84) y selló la victoria desde la líea de tiros libres.

Darling todavía dio esperanzas al Bilbao con un triple a falta de once segundos (90-87), pero Jassel Pérez acertó sus tiros libres y el fortín de Fontajau pudo celebrar una nueva victoria.