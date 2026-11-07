Corbalán: "Va a ser un día especial"

"Va a ser un día especial, más que nada por volver ahí y estar con la gente con la que estuve por cinco años y que aparte de eso me trataron muy bien desde el primer día. Siempre lo dije que en Burgos me sentía como en mi casa por ese simple hecho de que la gente me trataba así desde el primer día", explicó.

En el plano meramente deportivo, el internacional argentino señaló que "va a ser un partido difícil por esa cuestión de que la gente aprieta mucho, alienta mucho y el Burgos necesita ganar después de la derrota que tuvieron. Así que sí, va a ser un partido difícil, pero tenemos que ir a ganar".

Tras la buena dinámica de juego y resultados del Valencia Basket en los últimos encuentros, Corbalán destacó que en Burgos "hay que hacer nuestro juego, no nos tenemos que adaptar a ningún otro estilo de juego, creo que tenemos que hacer nuestro juego y sacar la victoria".

Por último, se refirió a sus sensaciones en su primer año en el club valenciano, donde ha ido ganando peso paulatinamente. "A nivel personal me siento muy bien. El equipo está ganando, estoy siendo parte de ese proceso, entonces me siento muy bien y cada vez aportando un poquito más", concluyó.