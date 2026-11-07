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Básquetbol
07 de noviembre de 2026 - 22:50

David Adelman destaca la energía de la afición mexicana en triunfo de Denver Nuggets

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México, 7 nov (EFE).- David Adelman, coach de los Denver Nuggets de la NBA, destacó este sábado la energía mostrada por la afición mexicana durante el triunfo de su equipo 114-102 sobre los Indiana Pacers, en el partido de temporada realizado en la Arena Ciudad de México ante 20.191 espectadores.

Por EFE
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"Fue sensacional. En especial fue genial escuchar los cánticos de 'MVP' en un país diferente; no escuchamos eso en Toronto", aseveró Adelman sobre la ovación de la afición hacia el serbio Nikola Jokic, tres veces MVP de la temporada de la NBA.

Además del desempeño de Jokic, David Adelman también elogió la actuación de Spencer Jones, quien desde la banca aportó 13 puntos y seis rebotes cuando los Pacers amenazaban con la remontada.

"Ha sido excelente recuperarlo. Diría que es el jugador de rol definitivo que necesitamos. Ha sido un profesional y demostrado que tiene un gran compromiso", puntualizó el entrenador.

Al final del partido, la cantante mexicana Kenia Os entregó a Nikola Jokic el premio al Mejor jugador del partido.

"Aceleramos el ritmo del juego para tener más posesiones, eso nos permitió cortar sus ataques y ser más efectivos. Me quedo con el ambiente de esta Arena, fue espectacular jugar aquí en México", afirmó Jokic, quien lució con un doble-doble, sumó 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

Rick Carlisle, coach de los Indiana Pacers, también elogió la pasión con la que la afición mexicana vive la NBA y deseó que en un futuro este país logre tener una franquicia.

"La Ciudad de México es asombrosa. Los aficionados son increíbles. Tienen una infraestructura suficiente para en el futuro puedan contar con algo. Los dueños son personas brillantes y estoy seguro que ellos lo determinarán", señaló Carlisle.

Sobre la derrota, el entrenador explicó que las lesiones son una de las causas del irregular arranque que han tenido en la temporada.

"Somos un equipo que depende mucho de algunos de nuestros jugadores para nuestro éxito. Debemos tener a todos sanos y rindiendo al máximo en todo momento si queremos trascender", concluyó.

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