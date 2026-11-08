114-75. Titularidad y 18 puntos para Aday Mara en la paliza de los Thunder a los Wizards

Mara terminó el partido con 18 puntos con un 8 de 10 en tiros de campo, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones. El pívot zaragozano incluso metió su triple en la liga, en el que resultó su primer intento desde el perímetro en diez partidos.

El 'rookie' estuvo 27 minutos en pista, en su segunda titularidad con los Thunder. Las graves lesiones de Jalen Williams y Cason Wallace, y sobre todo la de Chet Holmgren, han abierto a Mara las puertas a la titularidad en los Thunder.

La gran actuación de Mara, campeón de la NCAA este 2026 y número doce del último 'draft', llegó ante los Wizards de AJ Dybantsa, elegido número uno en esa misma selección.

Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 30 puntos y 9 asistencias, por 19 puntos de Jared McCain. Y para los Wizards, Dybantsa, precisamente, terminó con 19 puntos, por 15 puntos y 14 rebotes de Alex Sarr.

Fue la cuarta victoria seguida para unos Thunder (8-2) que se han repuesto a las lesiones de Williams, Wallace y Holmgren. Washington (4-6) encadena tres derrotas seguidas tras un buen inicio de campaña.