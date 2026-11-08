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Básquetbol
08 de noviembre de 2026 - 15:40

96-91. El argentino Brussino despliega las alas del Casademont Zaragoza

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Zaragoza (España), 8 nov (EFE).– El Casademont Zaragoza venció al Unicaja Málaga este domingo por 96-91 gracias al idilio que vive el argentino Nico Brussino con el triple y dio otro paso firme en un arranque liguero, el segundo mejor de su historia en la Liga Endesa, que alimenta la ilusión de la marea roja con cinco victorias en siete jornadas.

Por EFE
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El conjunto aragonés añadió un nuevo triunfo, tras un partido muy igualado, a su buen inicio de temporada y enlaza su segunda victoria consecutiva, una trayectoria que solo han frenado el Valencia Basket y el Barcelona y que encuentra en el Príncipe Felipe terreno fértil para hacerse fuerte y seguir creciendo.

El Unicaja impuso su ley desde el comienzo de partido con un Amine Noua muy enchufado anotando ocho puntos en menos de tres minutos y con un Casademont muy falto de acierto exterior (9-14).

El conjunto zaragozano no se amedrentó y respondió bien al serio inicio planteado por los malagueños con Laurynas Biruts aprovechando lagunas defensivas, pero el debutante Kevin Knox, número 9 del draft en 2018, dio ventaja al Unicaja haciendo gala de su elegancia al cierre del primer cuarto. (17-20)

El segundo cuarto comenzó con un bonito duelo entre Kendrick Perry y Guillem Vives y el partido recuperó velocidad, aunque estuvo muy parejo (29-29).

Sergi García dio aire a los zaragozanos con dos triples y Amine Noua, que se puso las botas, respondió para mantener al Unicaja cerca en el marcador, pero Nico Brussino con un triple y Trae Bell-Haynes con varias jugadas de calidad acabaron dando ventaja al Casademont con un 7-0 de parcial (43-38).

Tras el paso por vestuarios, Cameron Hunt, Tyler Kalinoski y Perry dieron la vuelta al partido con un parcial de 0-11 en poco más de dos minutos en un inicio desastroso del tercer cuarto por parte del conjunto maño.

Sin embargo, el Casademont se escudó en Birutis, su jugador más acertado y que cuajó un cuarto excepcional, para recortar la distancia y tras varios intercambios de canastas un triple de Brussino cerró a lo grande el tercer cuarto para los locales (67-64).

Brussino siguió a lo suyo en el lanzamiento exterior y fue Knox el único capaz de seguir su ritmo, con Justin Jaworski que parecía querer engancharse al partido, muy igualado en el último cuarto (81-80)

El Unicaja siguió sumando gracias al acierto de Perry y el Casademont por el idilio que vive Brussino con el triple, pero el partido se decidió a favor de los locales por los errores finales del conjunto malagueño y el empeño que le puso el conjunto maño aupado por la marea roja del Príncipe Felipe (96-91).

96 - Casademont Zaragoza (17+26+24+29): Gabriel Olaseni (12), Trae Bell-Haynes (10), Robert Blumbergs (2), Miguel González (2), Justin Jaworski (11) -cinco inicial-, Birutis (21), Vives (5), Brussino (25), Fernández (2) y García (6).

91 - Unicaja Málaga (20+18+26+27): Tyler Kalinoski (3), David Kravish (2), Simonas Lukosius (3), Amine Noua (17), Kendrick Perry (20) -cinco inicial- Knox (17), Brazdeikis (2), Hernangómez (7), Hunt (15) y Pantzar (5).

Árbitros: Jordi Aliaga Solé, Francisco José Araña Santana y Carlos Merino Campos.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

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