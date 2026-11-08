96-91. El argentino Brussino despliega las alas del Casademont Zaragoza

El conjunto aragonés añadió un nuevo triunfo, tras un partido muy igualado, a su buen inicio de temporada y enlaza su segunda victoria consecutiva, una trayectoria que solo han frenado el Valencia Basket y el Barcelona y que encuentra en el Príncipe Felipe terreno fértil para hacerse fuerte y seguir creciendo.

El Unicaja impuso su ley desde el comienzo de partido con un Amine Noua muy enchufado anotando ocho puntos en menos de tres minutos y con un Casademont muy falto de acierto exterior (9-14).

El conjunto zaragozano no se amedrentó y respondió bien al serio inicio planteado por los malagueños con Laurynas Biruts aprovechando lagunas defensivas, pero el debutante Kevin Knox, número 9 del draft en 2018, dio ventaja al Unicaja haciendo gala de su elegancia al cierre del primer cuarto. (17-20)

El segundo cuarto comenzó con un bonito duelo entre Kendrick Perry y Guillem Vives y el partido recuperó velocidad, aunque estuvo muy parejo (29-29).

Sergi García dio aire a los zaragozanos con dos triples y Amine Noua, que se puso las botas, respondió para mantener al Unicaja cerca en el marcador, pero Nico Brussino con un triple y Trae Bell-Haynes con varias jugadas de calidad acabaron dando ventaja al Casademont con un 7-0 de parcial (43-38).

Tras el paso por vestuarios, Cameron Hunt, Tyler Kalinoski y Perry dieron la vuelta al partido con un parcial de 0-11 en poco más de dos minutos en un inicio desastroso del tercer cuarto por parte del conjunto maño.

Sin embargo, el Casademont se escudó en Birutis, su jugador más acertado y que cuajó un cuarto excepcional, para recortar la distancia y tras varios intercambios de canastas un triple de Brussino cerró a lo grande el tercer cuarto para los locales (67-64).

Brussino siguió a lo suyo en el lanzamiento exterior y fue Knox el único capaz de seguir su ritmo, con Justin Jaworski que parecía querer engancharse al partido, muy igualado en el último cuarto (81-80)

El Unicaja siguió sumando gracias al acierto de Perry y el Casademont por el idilio que vive Brussino con el triple, pero el partido se decidió a favor de los locales por los errores finales del conjunto malagueño y el empeño que le puso el conjunto maño aupado por la marea roja del Príncipe Felipe (96-91).

96 - Casademont Zaragoza (17+26+24+29): Gabriel Olaseni (12), Trae Bell-Haynes (10), Robert Blumbergs (2), Miguel González (2), Justin Jaworski (11) -cinco inicial-, Birutis (21), Vives (5), Brussino (25), Fernández (2) y García (6).

91 - Unicaja Málaga (20+18+26+27): Tyler Kalinoski (3), David Kravish (2), Simonas Lukosius (3), Amine Noua (17), Kendrick Perry (20) -cinco inicial- Knox (17), Brazdeikis (2), Hernangómez (7), Hunt (15) y Pantzar (5).

Árbitros: Jordi Aliaga Solé, Francisco José Araña Santana y Carlos Merino Campos.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.