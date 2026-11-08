El argentino Nico Brussino, Jugador de la Jornada 7 de la Liga Endesa española 2026-27

En total, Nico Brussino terminó el encuentro con 25 puntos, con 8 de 9 en tiros libres, 1 de 1 en lanzamientos de dos y 5 de 6 en triples. Además, sumó 8 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y recibió 7 faltas para un total de 36 créditos de valoración, con un +9 en el Más/Menos durante sus 29 minutos y medio en pista (-4 en los 10:30 que pasó en el banquillo), informa la acb.

A sus 33 años, Brussino consigue su cuarto galardón a Jugador de la Jornada acb, tras lograrlo en la Jornada 19 de la temporada 2022-23, en la 8 de la 2023-24 y en la 28 de la pasada 2025-26, entonces con el Gran Canaria, el pasado mes de mayo.