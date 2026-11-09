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Básquetbol
09 de noviembre de 2026 - 00:05

116-121. Reaves se viste de Doncic y los Lakers evitan la remontada de los Pistons

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Washington, 8 nov (EFE).- Austin Reaves, con 43 puntos, guió este domingo el triunfo de los Lakers por 116-121 en Detroit, donde los angelinos evitaron la remontada de los Pistons tras dilapidar una ventaja de 26 puntos, en ausencia de Luka Doncic por unas molestias en la zona lumbar.

Por EFE
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Es el segundo partido que Doncic se pierde por el mismo motivo en los once partidos que han disputado los Lakers esta temporada.

Los Lakers (9-2) protagonizaron un inicio demoledor en el Little Caesars Arena de Detroit, con un parcial de 14-38 en el primer cuarto, una ventaja que ampliaron hasta los 26 puntos al inicio del segundo.

Pero los Pistons (6-3) no bajaron los brazos, con la idea de que en la NBA de hoy en día ninguna ventaja es suficiente. Al descanso, la diferencia ya se había reducido a la mitad, hasta los 13 puntos (48-61).

En el último cuarto, los Pistons llegaron a situarse hasta tres veces a un solo punto (89-90, 94-95 y 96-97), pero no lograron culminar la remontada.

Reaves, con sus 43 puntos, estuvo al frente de la resistencia de los Lakers. Los suplentes Collin Sexton y Ziaire Williams, con 17 puntos cada uno, fueron los mejores socios del de Arkansas.

Walker Kessler firmó un doble-doble con 12 puntos y 16 rebotes, con otros 12 puntos de Quentin Grimes.

La primera unidad de los Pistons no terminó de carburar, con Cade Cunningham limitado a 14 puntos (6 de 15 en tiros de campo) y Duncan Robinson a 12 (3 de 11 desde el perímetro).

J.B. Bickerstaff tuvo que recurrir al banquillo para intentar la remontada, con 31 puntos de Daniss Jenkins y 24 de Kevin Huerter. Los segunda unidad de Detroit aportó 67 de los 116 puntos del equipo.

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