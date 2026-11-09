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Básquetbol
09 de noviembre de 2026 - 02:45

Los Lakers también ganan sin Doncic y los 76ers de LeBron siguen en luna de miel

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Washington, 8 nov (EFE).- Los Philadelphia 76ers derrotaron este domingo a los Chicago Bulls por 121-127 y los Lakers, sin Luka Doncic, se impusieron por 116-121 a los Detroit Pistons. Ambos equipos lideran sus respectivas conferencias, con un excelente balance de 9-2.

Por EFE
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LeBron James tuvo su mejor actuación anotadora con la camiseta de los 76ers con 22 puntos, a los que añadió 5 rebotes y 5 asistencias.

El quinteto titular de Nick Nurse volvió a ser decisivo: junto a James, Jaylen Brown (29), Tyrese Maxey (27), Joel Embiid (18) y VJ Edgecombe (13), la primera unidad de los 76ers sumó 109 puntos en Chicago.

Mientras los 76ers protagonizan su mejor inicio de temporada desde la campaña 2000-01, los Bulls (1-8) firman uno de los peores arranques de su historia.

Para Chicago, Josh Giddey terminó con 19 puntos y 15 asistencias, con Matas Buzelis aportando otros 19 puntos.

Luka Doncic se perdió este domingo su segundo partido de los once que han disputado los Lakers este inicio de temporada por molestias en la zona lumbar. El esloveno promedia 40,1 puntos por partido, pero los Lakers supieron sobrevivir sin él.

Los Lakers se pusieron con una ventaja de 26 puntos al inicio del segundo cuarto, pero en el último, los Pistons llegaron a situarse hasta tres veces a un solo punto (89-90, 94-95 y 96-97), sin culminar la remontada.

Austin Reaves, con 43 puntos, estuvo al frente de la resistencia angelina. Los suplentes Collin Sexton y Ziaire Williams, con 17 puntos cada uno, fueron los mejores socios del de Arkansas.

Walker Kessler firmó un doble-doble con 12 puntos y 16 rebotes, con otros 12 puntos de Quentin Grimes. Los Lakers suman cinco triunfos consecutivos.

Los Dallas Mavericks, encomendados a Dusty May y Cooper Flagg, con un Kyrie Irving recuperado para la causa, registran un balance de 6-4 tras derrotar este domingo a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández por 130 a 93.

Flagg completó 25 puntos y 12 asistencias, en su tercer doble-doble consecutivo. Irving firmó 21 y el canario Santi Aldama terminó el partido con 12 puntos.

En los otros partidos de la jornada, los Minnesota Timberwolves (8-3), que se han acostumbrado a vivir sin Anthony Edwards, se impusieron por 115-100 a los Utah Jazz con 26 puntos de Ayo Dosunmu y 24 de LaMelo Ball.

En Milwaukee, los Boston Celtics (8-2) superaron a los Bucks por 97-117 con 27 puntos de Paul George, que ha encajado muy bien en el sistema de Joe Mazzulla.

Los Clippers derrotaron 139-123 a los New Orleans Pelicans en Los Ángeles cortando una racha de siete derrotas consecutivas y los Miami Heat se impusieron 108-114 a los Sacramento Kings con 29 puntos y 14 rebotes de Giannis Antetokounmpo.

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