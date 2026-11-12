Sekulic: "Cada partido es una prueba, pero la del Panathinaikos es de un nivel superior"

"Cada partido es una prueba, pero este es de un nivel superior. Es un partido especial y un gran desafío para nosotros: veremos cómo somos capaces de competir contra el que, hoy por hoy, es el mejor equipo de Europa y que tiene al que probablemente también es el mejor entrenador de Europa", ha advertido antes del entrenamiento de este jueves.

Ante la magnitud del reto de medirse a domicilio al conjunto de Zeljko Obradovic (8-2), Sekulic tiene claro que la clave estará en encajar pocos puntos: "En un partido fuera de casa, la faceta defensiva es lo más importante, y más contra el Panathinaikos, que cuentan con un gran ataque y dispone de muchos jugadores capaces de anotar de diversas formas. Por tanto, el trabajo defensivo colectivo, frente a sus recursos individuales, será fundamental".

Mejorar en la parcela defensiva cobra más relevancia si cabe después de que el equipo, que ha enlazado siete victorias entre Euroliga y Liga Endesa y que tiene el segundo mejor balance en la máxima competición continental (7-3) junto a otros cuatro equipos, haya perdido para las próximas seis semanas a Kevin Punter, su principal baza en ataque.

"Ante la ausencia de KP, nuestro mejor anotador, tenemos que basar nuestro juego en la defensa", ha insistido el técnico esloveno, quien ha invitado a otros jugadores a "dar un paso adelante" para que la plaga de lesiones que está afectando al equipo se note lo menos posible.

Y es que además de Punter, afectado por un esguince de tobillo, el Barça tiene las bajas de los ala-pívots Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou y la duda del base Juan Núñez, que hoy hará el primer entrenamiento con el equipo. Para el duelo de Euroliga, Sekulic recupera, no obstante, a otro base, Umoja Gibson.

Uno de esos jugadores que debe asumir mayor responsabilidad es el escolta Tyrese Martin, fichado este verano como uno de los refuerzos estrella del conjunto azulgrana y del que Sekulic ha comentado que "está siendo consistente", pero que "aún puede rendir a un nivel mucho mayor".

"También debemos crear el entorno adecuado para que Tyrese pueda lograrlo. Pero no se trata solo de eso, hay más jugadores capaces de dar ese paso al frente. Y también tenemos mucho margen de mejora como equipo: podemos ser más sólidos en defensa, mostrar más carácter y cometer menos errores en ataque", ha reflexionado.

Pese a estar satisfecho con el rendimiento de su equipo a estas alturas de temporada, Sekulic no descarta que llegue algún nuevo jugador para reforzar una plantilla que está sufriendo demasiados contratiempos físicos por culpa de un calendario que no da tregua.

"Como he dicho en muchas ocasiones, el Barça es un club que siempre está atento al mercado y, si surge el jugador adecuado, alguien que pueda ayudarnos y que encaje en el estilo de juego que queremos para este equipo, habrá algún movimiento, pero ahora mismo estoy centrado en el equipo que tenemos", ha apuntado.

Por su parte, el ala-pívot Olivier Nkamhoua ha coincidido con su técnico en que "la mentalidad debe ser siempre la de dar un paso al frente ante la baja de un compañero". Y ha asegurado que personalmente él siempre trabaja para "estar preparado" para cualquier situación en la que el entrenador le necesite.

"Siempre viene bien tener un extra de motivación como es enfrentarte a un equipo como el Panathinaikos, pero trato de mantener una mentalidad en la que cada partido cuenta y todos son importantes. Al final, se trata de construir algo más grande que un simple partido", ha comentado sobre la visita al OAKA.

Pese a no darle una importancia especial al duelo contra el líder de la competición, Nkamhoua es consciente de lo que tendrá que superar el equipo en Atenas.

"Si queremos tener opciones de ganar, debemos salir a jugar nuestro propio partido, sin dejarnos intimidar por el despliegue físico y la intensidad que ellos proponen", ha sentenciado.