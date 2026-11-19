El exjugador estadounidense Dan Gay ostenta el récord de la competición, tras haber jugado su último partido de la Euroliga con 45 años, 6 meses y 14 días.

En su debut a las órdenes del técnico Xavi Pascual, con quien ya coincidió cuatro temporadas en el Barcelona, el internacional brasileño disputó hoy dos minutos y 22 segundos en los que anotó cuatro puntos gracias al acierto en su único lanzamiento de dos puntos -una entrada a canasta tras driblar a Jimmy Clark III- y en los dos tiros libres de los que dispuso.

Hasta hoy, Huertas había disputado un total de 228 partidos de la Euroliga con el Joventut Badalona, el Baskonia y el FC Barcelona, sumando un total de 1.759 puntos y 892 asistencias.

Marcelinho Huertas, que ha firmado hasta el final de temporada con el equipo emiratí, puso el domingo fin a sus ocho temporadas en La Laguna Tenerife en la visita ante el MoraBanc Andorra en un partido en el que anotó 21 puntos.