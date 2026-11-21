El equipo de Jaume Ponsarnau, noveno clasificado con cuatro victorias y otras tantas derrotas, tratará de aprovechar el factor cancha y el regreso a la competición de Harald Frey, que ha dejado atrás sus problemas físicos, y permitirá al técnico catalán disponer de toda la plantilla, incluido un Darrun Hilliard que acabó con molestias el último encuentro.

La recuperación del base noruego, ausente frente al UCAM Murcia, supone un refuerzo importante para un equipo que necesita recuperar su fluidez ofensiva después de caer por 76-84 ante el conjunto murciano en su primera derrota liguera de la temporada en Miribilla.

Ponsarnau reconoció que aquella derrota fue frustrante y admitió que al equipo le faltó confianza e inspiración, aunque consiguió llegar con opciones a los últimos minutos. El entrenador ha pedido a sus jugadores "aprender y pasar página" para centrarse en un derbi que considera "sin ninguna duda, muy motivador".

El Surne tendrá también el reto de mejorar un balance histórico claramente desfavorable en los enfrentamientos directos, en los que el Baskonia domina por 15 victorias a 8 en los 23 partidos disputados en la Liga Endesa en pista bilbaína.

El último triunfo local se remonta al 24 de marzo de 2024, cuando el equipo de Ponsarnau se impuso por 82-80 en un duelo resuelto con un espectacular triple sobre la bocina del estonio Kristian Kullamae.