Obradoiro despegó hacia la victoria mediado el primer cuarto, en el que apagó al Girona desde el perímetro. Llegaba el equipo de Diego Epifanio al partido con el peor porcentaje de acierto de la Liga desde la línea de tres puntos y en los primeros diez minutos anotó seis, el último de Caleb Agada sobre la bocina.

Ese gran acierto exterior de los tiradores obradoiristas contrastó con el de Girona, que no celebró su primer triple hasta el minuto 13. Sin el base estadounidense Mac McClung y el alero dominicano Jassel Pérez, Moncho Fernández pierde a sus referencias ofensivas y su equipo, que sigue sin ganar a domicilio, lo acusa notablemente.

El Obradoiro se cargó muy rápido de faltas en el inicio del segundo cuarto, pero eso no impidió que continuara jugando con ventajas superiores a los diez puntos hasta que Andrzej Pluta y Dominykas Stenionis, con dos triples seguidos, obligaron a Diego Epifanio a parar el partido (37-33) a falta de poco más de dos minutos para el descanso.

Alejandro Galán encadenó dos fallos y Girona empató el partido, pero el ala-pívot del Obradoiro se jugó un tercer triple que esta vez sí anotó. Moncho Fernández pidió tiempo muerto para que su equipo no tirara por la borda todo el trabajo hecho para volver al encuentro.

Los problemas de Obradoiro para cerrar el rebote y dos triples de Pluta dieron el mando del partido a Girona, pero un parcial 10-2 frenó su reacción. El marcador se movía a tirones. Otro parcial 0-7 dio aire nuevamente a los de Moncho Fernández, que entraron en el último cuarto mandando gracias un triple sobre la bocina de N'Guessan (63-65, min.30).

Diego Epifanio pidió tiempo muerto cuando Girona cogió una renta de cuatro puntos (67-71, min.32). Su equipo subió su nivel defensivo y eso generó dudas en el rival, al que castigó con un parcial 9-0 que obligó al técnico visitante a parar el choque.

Su equipo continuó atascado y la renta gallega alcanzó los siete puntos (78-71) a falta de cinco minutos. Obradoiro, en el peor momento, cometió un par de errores y dos triples de Stanley Whittaker, el segundo con tiro adicional, devolvieron a Girona al encuentro (80-79, min.36). Todo se iba a decidir en los últimos cuatro minutos. Y ahí, las pérdidas de Girona -14 acumuló en 37 minutos, el doble que su rival- y dos triples de Barrueta y Galán cerraron el triunfo gallego.

91.- Monbus Obradoiro (25+17+21+28): Childress (10), Barcello (11), Leo Meindl (7), Alejandro Galán (11) y Joel Soriano (5) -cinco inicial-; Agada (13), Abogidi (4), Sergi Quintela (2), Dos Anjos (10) y Barrueta (18)

81.- Fiatc Girona (12+28+25+16): Whittaker (7), Pluta (15), Martínez (3), N'Guessan (16), Geben (13) -cinco inicial-; Kunc (-), Glas (8), Stenionis (8), Vázquez (6) y Maric (5).

Árbitros: Rafael Serrano, Jorge Martínez y Andrés Fernández.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de la liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 5.171 espectadores.