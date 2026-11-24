“Este es el equipo más profundo y más completo que he tenido en todas las ventanas”, afirmó el técnico de la selección canalera, quien destacó la madurez de un grupo que asimila la idea de juego, la filosofía, las fortalezas y las debilidades.

Colón admitió que las ventanas clasificatorias suponen un reto por el calendario de clubes y el escaso margen de preparación, aunque subrayó que la convocatoria responde a una planificación previa para juntar al bloque en las citas de noviembre y febrero.

“Hicimos un gran sacrificio y esfuerzo. Ya está aquí Luis (Rodríguez), hoy llega Ricky (Lindo) y también Iverson (Molinar); tenemos el grupo casi completo”, explicó el entrenador.

Panamá se enfrentará este jueves con Puerto Rico y el próximo domingo con Bahamas, en la quinta ventana del clasificatorio, con el objetivo de encadenar triunfos que afiancen su camino hacia la cita mundialista.

Pese a la trascendencia de ambos compromisos, el técnico insistió en priorizar el choque inmediato: “Vamos día a día; el partido más importante es el primero”.

Panamá acumula un balance de dos victorias y seis derrotas (2-6) en el Grupo F, liderado por Canadá con ocho triunfos sin tropiezos. Uruguay y Argentina marchan con 6-2, Bahamas con 4-4 y Puerto Rico iguala con los panameños con idéntico registro (2-6).

De las doce selecciones distribuidas en los grupos E y F, los tres primeros clasificados de cada grupo y el mejor cuarto obtendrán el billete para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.