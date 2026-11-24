El plan completo se presentará en la próxima reunión de la junta directiva de la Euroliga, que se celebrará telemáticamente el 30 de noviembre.

Esta futura liga de verano de la Euroliga, cuya ubicación aún no está decidida, se celebraría tras la conclusión de las ligas nacionales y antes de la liga de verano de la NBA en Las Vegas, y tendría una duración aproximada de diez días.

El proyecto pretende reunir a jugadores y entrenadores de clubes de la Euroliga y la Eurocopa, universidades estadounidenses y programas de baloncesto de África y Asia, y partiría de un formato inicial de seis equipos.

A largo plazo, el objetivo de la Euroliga sería consolidar este nuevo evento en el calendario del baloncesto internacional como un punto de encuentro para la captación de talento, el desarrollo de jugadores y el intercambio de conocimientos.