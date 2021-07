Ferrari en puertas de otra Copa de la Reina

En esta temporada, Pao es la máxima anotadora de la Liga regular de España, con 364 puntos en 17 partidos (17,33 de promedio) y también líder en triples, con 60 tiros de tres puntos. Una vez concluida esta copa, el domingo, proseguirá la Liga y el objetivo del Nissan Al-Qázeres es meterse en los play-offs.

La escolta guaraní dio declaraciones a Fullbasket de Extremadura, refiriéndose a la Copa de la Reina y a los objetivos principales de ella y su equipo extremeño.

El juego contra Perfumerías será el viernes, a las 13:00 de nuestro país. Si bien a las extremeñas les toca “bailar con la mas fea”, si pasan ese escollo, irán a las semifinales contra el ganador del cotejo Gernika vs IDK Gipuzkoa.

Los otros emparejamientos de cuartos serán: Spar Citylify Girona vs Valencia Basket, Lointek Gernika vs IDK Gipuzkoa y Cadi La Seu vs RPK Araski.