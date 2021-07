San José en la cima del baloncesto en masculino

Precisamente, el telón baja esta noche, con el partidazo entre los mejores del certamen, los “santos” y Olimpia Kings. Ambas escuadras ya se encuentran clasificados para la fase semifinal.

En esta decimocuarta fecha definirán su suerte Libertad, Sol de América y Atlético Ciudad Nueva.

El Deportivo San José rompió con todo en el Clausura 2018, cuando quebró la hegemonía de los Kings, que perdieron su racha de cuatro cetros consecutivos hasta el Apertura de la temporada pasada.

Los demás partidos de esta noche son: Sportivo Luqueño vs. Libertad, Félix Pérez Cardozo vs. Sol de América y Deportivo Campoalto vs. Atlético Ciudad Nueva.

Libertad y Sol de América están con 21 puntos, mientras que los ciudenses suman 20.