“Al pedo es hablar del árbitro, parece que los premian”

12 de Octubre de Itauguá protestó la conducción de Juan López, quien señaló un polémico penal a favor de Cerro Porteño: Claudio Aquino cambió por gol y fue el único tanto del triunfo 1-0 sobre el Globo por la penúltima jornada del torneo Clausura. La mano de César Benítez es dudosa por la posición del impacto en referencia al área: hay una imagen en la que parece que fue afuera y otra, sobre la línea. El referee acudió al VAR y ratificó la decisión original.

Lea más: César Benítez: “Se nota claramente que fue afuera”

“Por ahí si no había VAR y cobraba no pasaba nada, pero por algo le llama el VAR. Si le llaman es por algo”, expresó Jorge González, quien más temprano había realizado una publicación en Twitter disparando contra López. “No te dice nada (el árbitro) y de por ahí si te ponés nervioso no te dice nada y te saca amarilla”, añadió el exAzulgrana al Cardinal Deportivo. “Al pedo hablar del árbitro. Se le premia parece a los árbitros cuando cobran mal”, agregó el zurdo.