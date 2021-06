Harrison: “Se llegan a meter con los derechos del fútbol y va a haber una bomba atómica”

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, advirtió “se llegan a meter con los derechos del fútbol paraguayo y va a haber una bomba atómica. Sencillo. Ya es una decisión tomada por la asociación y por el 100% de los clubes. No estamos protegiendo a la empresa Tigo, estamos protegiendo los derechos del fútbol paraguayo”.

Harrison fue consultado sobre la recomendación de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia que había sugerido imponer una multa de US$ 6.085.000 a la empresa Teledeportes Paraguay SA por abusar de su posición de dominio y de abarcar las trasmisiones del fútbol paraguayo.

[AHORA] #Fútbol En contacto con @ABCCardinal, el presidente de la APF se refirió a la disputa por los derechos del fútbol paraguayo.📺⚽️🇵🇾



⚠️"Desde parar el campeonato hasta muchas otras cosas", dijo Robert Harrison que tienen planeado si los obligan a ceder ante otras empresas. pic.twitter.com/xKeHPGZbTH — ABC Deportes (😷) (@ABCDeportes) June 18, 2021

“Una guerra sin cuartel va a ser, porque puede ser la debacle del fútbol paraguayo, puede ser que no tengamos oferentes para nuestros derechos, por una inseguridad jurídica que existe, y donde hay dos empresas que quieren beneficiar sin poner dinero. Le escuché al abogado de Personal, que se merece mi respeto y consideración pero no dice toda la verdad. Él sabe que no dice toda la verdad”, insistió Harrison.

Añadió que en caso de que esto avance, se tendrá una respuesta “muy fuerte en todo sentido, desde parar el campeonato completo hasta muchas otras cosas que tenemos pensado hacer, porque el gran perjudicado va a ser la APF y los clubes. No podemos permitir eso”. Harrison agregó que consultó “con gente de CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) y FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) para poder prepararnos de la mejor manera en caso de que eso ocurra”.

“Con esta intervención que ha tenido la empresa que explota los derechos, nos sentimos perjudicados, porque en 2023 cuando volvamos a realizar una licitación para la venta de estos derechos podemos no tener ningún oferente”, expresó en contacto con el Cardinal Deportivo.

Explicó que “las dos empresas que se han presentado sabían perfectamente el número del contrato anterior y ninguna pudo ni acercar una oferta con relación a lo que estaba pagando la empresa Tigo. Me sorprende, primero que no querían participar pero que por otro que quieran gratis, porque ellos quieren que el abonado paguen por ellos”. Tras la recomendación de la CONACOM, Harrison convocó a una rueda de prensa en la que aseguró que el contrato con Tigo se respetará a rajatabla.