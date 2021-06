Berizzo: “Jugamos un partido completo”

“Jugamos un partido completo, de mucha presión en el campo rival, no los dejamos jugar, aprovechamos las perdidas de balón de ellos, nos mostramos fuertes en las pelotas aéreas, lo incomodo fueron las lesiones, lamentamos la lesión de Antonio, le dedicamos esta victoria a los que se quedan afuera. Fuimos justos vencedores hoy porque jugamos un partido completo en defensa y ataque”, aseguró.

Fue consultado cómo jugará ante Uruguay, ahora que ya está clasificado. “No especularemos, saldremos a ganar como lo hacemos siempre”.

“Queremos ganar el partido, mañana evaluaremos a los jugadores y nos prepararemos para enfrentar a un rival duro, los mejores estarán contra Uruguay”, añadió.

Fue consultado sobre la lesión de Antonio Bareiro y sobre la actuación de su equipo. “Aún no sabemos lo de Bareiro, el cuerpo médico esperará mañana para hacerle estudios, esperemos que sea lo más leve posible, los estudios serán mañana, esperemos que no sea nada grave, nuestra actuación fue buena, no sé si la mejor, pero jugamos un partido intenso y el resultado premia a mis jugadores”.

“Chile es un rival que te castiga si no estas ordenado, hicieron un gran trabajo Samudio y Espínola por derecha al igual que Arzamendia y Martínez, hubo mucho quite que impulsaron adelante, la solidaridad en cualquier esquema es importante, así como la convicción de los futbolistas”, añadió.

Dijo que por fin se sacó provecho de la pelota parada. “Sacamos provecho del balón detenido, una faceta de juego en la que somos fuertes, hoy vino el gol y debemos sentirnos satisfechos, apoyarnos e ir por más”.

En cuanto a juego piensa que Paraguay jugó mejor ante Bolivia. “Nuestro primer partido contra Bolivia en juego fue mejor, el de hoy por la entidad del rival, encontramos dominio y control sobre el partido y fuimos justos ganadores”.

Afirmó que el partido se jugó como quería Paraguay. “Creo que el partido se jugó como quisimos, vimos a jugadores que merecían oportunidades, hoy tenemos más jugadores que antes, cualquiera puede jugar, creo que somos un equipo de 28 jugadores. Hasta los más talentosos están comprometidos en recuperar la pelota. No me gustaría premiar a alguien con mi elogio, creo en el fútbol colectivo donde un equipo se potencia con las individualidades, la victoria premia la actuación de mis jugadores”.

Por último, habló de Uruguay, el rival del lunes. “Uruguay es duro, difícil, nos enfrentamos hace poco en eliminatorias, fue muy físico y táctico y seguro nos espera lo mismo”, concluyó.