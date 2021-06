Jara Saguier y la selección: más actitud y no olvidar el ADN de Paraguay

“El fútbol tiene muchos puntos de vista, pero una sola verdad. La verdad es ganar, podes tener un montón de filosofías, pero no ganas y no estas con la verdad. Pienso que se está buscando, tratando de ver los jugadores, no salen los resultados y nos olvidamos de nuestro ADN que es el juego aéreo que es muy respetado en Sudamérica y en el mundo. Hay que aplicar eso, uno juega como vive, tenes que ser sacrificado en la cancha también, contrarrestar cosas con carácter”, afirmó Jara Saguier a la 730 AM, ABC Cardinal.

Habló sobre la actitud de algunos jugadores. “Primero integrar la selección es un honor, es una motivación enorme, creo que debemos partir de ahí, tanto jugadores, entrenadores y dirigentes se tienen que poner las pilas y buscar eso. La actitud es lo que se piensa y se siente. Si uno siente la camiseta, la actitud será positiva siempre. La gente que está al frente del operativo tiene que estar atenta y decirle al jugador para qué esta en la selección y si no está dando todo hay que darle las gracias”.

“No puedo opinar de lo que pasa adentro, no sabemos. Vamos a confiar en el cuerpo técnico que sienten, que buscan, que ven y el resultado se ve enseguida. Hay un cuadro de los derechos y obligaciones de los jugadores, pero hay que tener bien claro y hablar con ellos para que hagan su mejor esfuerzo”, añadió el entrenador.

Reiteró que Paraguay no debe olvidarse de su ADN. “Respeto la intención de Berizzo, pero tenemos que agregarle al ADN que tenemos nosotros, porque en la medida que agregues vamos a crecer mucho más para que el centrodelantero puede definir. Si le tirás cinco centros del lado derecho e izquierdo, va a tener que hacer uno o dos goles”.

Dice que nuestros jugadores no saben jugar con la presión alta. “Jamás Argentina va a jugar como Brasil, así como ellos no jugarán como Ecuador o Perú, queremos imitar ese fútbol, no sabemos hacer presión alta, yo quise hacer también en mi equipo. Paraguay se caracterizó siempre por tener una buena defensa, esperando la pelota parada o algún desdoble para agarrar mal al equipo. El paraguayo de por sí sabe defenderse. No estamos siendo regulares, le ganamos a Venezuela, Bolivia y Chile, pero los tres no son parámetros, por tradición siempre fuimos más que Chile”.

“El técnico puede preguntar y los jugadores te dan su punto de vista. Si no ganas podes hacer misa si queres, pero no te escuchará nadie porque no sos ganador”, sentenció.

Sobre el control de la pelota que pregona Berizzo señaló. “La pelota es importante siempre y cuando se la utilice de buena manera. Con la pelota haces cuatro cosas importantes, marcas el ritmo del partido, te defendes, atacas, pero por sobre todo descansas con la pelota, te defendes elegantemente porque mientras no tenga la pelota el rival no te puede atacar”, y agregó que “la posesión es importante, si tenes vas a correr al ritmo que queres, se descansa con la pelota, tenes que tratar de administrar el partido. Se tiene que hablar claro entre ellos, falta un líder que toque esos temas. No veo un líder como Chilavert por ejemplo que no perdonaba nada, estaba Gamarra, Acuña, Struway, estaba Cardozo, todos hablaban y lo hacían con el técnico también. Tiene que pedir lluvia de opiniones, por eso las charlas técnicas, el comedor, tiene que ser sagrado, solo tienen que estar jugadores y técnicos”.

Luego de la Copa América se tendrá que hacer una evaluación. “Pienso que la evaluación se tiene que hacer, el cuerpo técnico me imagino lo hace después de cada partido. Es normal la evaluación. Los directivos también hacen la evaluación y ellos verán más los resultados para hacer su evaluación sobre eso. Los directivos tienen que charlar con todos, no solo con los técnicos”, finalizó.