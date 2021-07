Almirón: “Con garra no ganás más los partidos”

Parte de la hinchada cuestiona el juego de la Selección Paraguaya así como la actitud de sus jugadores en varios encuentros. Miguel Almirón, uno de los referentes del equipo contestó: “El grupo pone el 100%. Esa garra es lo que más tenemos. Lo que nos falta es ponerle juego, porque con garra no ganás más los partidos”.

“El fútbol cambió mucho. Escucho que ‘antes se jugaba y se ganaba así’, pero ya no es así el fútbol. Ese fútbol de antes te gana dos o tres partidos, pero a la larga se ve que te pasan por encima”, acotó en charla con el Cardinal Deportivo.

Almirón añadió que “todo es trabajo, sacrificio. Nosotros entramos sabiendo que vamos a tener la posesión de pelota, ocasiones de gol, tenemos una idea de juego, que antes no teníamos”. Ejemplificó diciendo que “antes entrabas, esperabas un pelotazo largo, que peine este, que gane otro y de chiripa un gol. Pero el fútbol cambió”.

“Nosotros nos matamos dentro de la cancha. Todo el mundo está corriendo. Si en el fútbol de hoy no corrés, no ganás. Nosotros no tenemos una estrella, somos el grupo. Si no corremos 100% no ganás”, expresó. El jugador de la Albirroja también defendió el proceso que se está llevando a cabo con Eduardo Berizzo a la cabeza y aclaró que él quiso jugar ante Uruguay.