Sequera y el “tenemos que ir haciendo algún que otro piloto en partidos de la APF”

La Conmebol habilitó a los clubes de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana la posibilidad de recibir público en la ida de los octavos de final, pero especificó que la autorización será del Gobierno de cada país. Por eso, Cerro Porteño y Olimpia trabajan con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pero, a causa del tiempo limitado con relación a los partidos del martes y el jueves, el Ciclón y el Decano no podrán contar con los fanáticos en La Nueva Olla y Para Uno, respectivamente.

“No sé, hay que sentarnos a discutir, el viernes hubo una reunión, yo no pude participar, con gente de la APF. Creo que hoy otra vez habrá intercambio de pareceres y vemos”, expresó el Dr. Guillermo Sequera, quien no participó de la primera reunión entre las partes. A pesar de que no habría luz verde para los juegos contra Fluminense e Internacional, el director de Vigilancia de la Salud apuntó al torneo Clausura y la chance de tener espectadores en poco tiempo.

“Nos juega mucho ver la Eurocopa con gente, ver Wimbledon con gente. Aprender también de ellos, todas esas personas están vacunadas, todas esas personas se hicieron el test antes de entrar. Ir probando con volúmenes más pequeños en los partidos de la Conmebol y luego, por que no, algún que otro partido, primero piloto y luego la situación epidemiológica va a marcar el ritmo”, comentó Sequera comparando a los torneos de fútbol y de tenis con presencia masiva de aficionados.

“Sí tenemos que ir haciendo algún que otro piloto de partidos de la copa acá con la APF, partidos internacionales y también algún que otro evento”, puntualizó Sequera en ABC 730 AM. El segundo campeonato del año comienza el viernes en Luque y el deseo de los clubes, después de la propuesta enviada por Olimpia a las autoridades sanitarias, es permitir un número limitado, dependiendo de la capacidad de los escenarios, de fanáticos.