Retorno escalonado

El plan piloto lo pondrán en práctica la institución sanitaria de nuestro país y la Asociación Paraguaya de Fútbol, entidad que acordaron elegir seis partidos, tres de cada una de las siguientes jornadas a la que comenzó a disputarse anoche, y con la participación voluntaria de hasta 2.000 aficionados.

Sol de América vs. Sportivo Luqueño, Nacional vs. Guaraní, Cerro Porteño vs. Libertad (2ª jornada), Olimpia vs. Guaireña, Libertad vs. Sol de América y Guaraní vs. 12 de Octubre (3ª ronda) serán los encuentros en los que se implementará el regreso escalonado a los estadios. Los hinchas que deseen asistir deberán cumplir estos requisitos: “dos dosis aplicadas de vacunas anticovd-19 (o de una de aquellas de una sola dosis) y contar con un test hisopado de antígeno, que será efectuado gratuitamente por el MSPyBS en un puesto específico a ser designado”.

Los “voluntarios” que se ajusten a las condiciones solicitadas por el Ministerio de Salud “deberán inscribirse en una plataforma especialmente para el efecto hasta completar el cupo de dos mil lugares para cada encuentro”, advierte el comunicado del MSPyBS y que monitoreará a los beneficiados.

Las inscripciones se harán a través de la web de la APF (https://www.apf.org.py/), la plataforma será habilitada el martes venidero.