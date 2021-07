El Ciclón frente al adversario a ganar

El defensor Alexis Duarte y el capitán Mathías Villasanti siguen sin poder ser utilizados por el técnico Francisco Arce, quien tampoco podrá tener expectante al delantero argentino Adrián Martínez, por cláusula de contrato.

Duarte y Villasanti blanquean en esta fecha la suspensión de un par y tres partidos de suspensión, respectivamente, a raíz de la expulsión que sufrieron en las dos últimas jornadas del torneo Apertura.

En los dos compromisos que se afrontaron en este segundo semestre, “Chiqui” Arce se vio obligado a variar la dupla central de la defensa atendiendo que Juan Patiño no pudo jugar el cotejo copero por suspensión y Duarte, en del arranque del campeonato casero. Rodrigo Delvalle el único que repitió en uno y otro juego en ese sector.

Luis Fariña con minutos frente a Fluminense en Copa no fue considerado para el choque con Luqueño, en el estreno local. Esta vez, si puede ser de la partida.

Cardozo Lucena, en el barrio

La transferencia de Ángel Cardozo Lucena al fútbol árabe no genera mucha expectativa en lo económico y con la negativa de Juan José Zapag, más allá del deseo de futbolista, la continuidad de “Pika” en el barrio por ahora está garantizada.

Santiago se une al plantel de Cádiz

“Primero voy a Cádiz, el domingo viajamos para la pretemporada, quiero ponerme en forma en lo físico que es lo principal para rendir bien en una competencia”, comentó ayer en el aeropuerto Santiago Arzamendia poco antes de tomar el vuelo.

“Estaba en la Copa América y trataba de no escuchar mucho hasta que hablé con el profesor Eduardo Berizzo y me dijo que la posibilidad era real. Traté de hacer lo mejor en la Copa para que estén seguros de mí y puedan ficharme Me voy feliz”, sostuvo el zurdo.