Fútbol bajo La Visera

Este encuentro es otro que forma parte del plan piloto del retorno escalonado de los hinchas a los estadios en un trabajo conjunto de la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El choque entre albos y aurinegros tiene su atractivo propio, más el duelo de hoy con dos entrenadores que apuestan a lo ofensivo y de tentar marcar varios goles. La formación del uruguayo Rodrigo López marcó un par de tantos en su visita a Itauguá, pero no pudo quedarse con la victoria y se resignó al empate de 2-2. Por el lado del conjunto del español Fernando Jubero, fue puro ataque y terminó goleando 3-0 a Sol de América.

En cuanto a los equipos, por el lado del anfitrión no se perfila variante alguna, de igual manera por las carpas legendarias, se impone aquello de “equipo que gana...

DOBLE CARTELERA

Ayer fueron programados los partidos de la tercera y la cuarta jornada, y en esta el atractivo es el añejo clásico, Guaraní-Olimpia, que se disputará en el estadio Rogelio Livieres de Dos Bocas, el 6 de agosto.

El plan piloto del retorno escalonado de público a los estadios se implementará de nuevo en tres enfrentamientos de la tercera ronda y los elegidos fueron: Libertad vs. Sol de América (Defensores), Guaraní vs. 12 de Octubre (Rogelio Livieres) y Olimpia vs. Guaireña (Manuel Ferreira).