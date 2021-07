Un paso certero

Da Costa desniveló en partido muy parejo

Con la vuelta de aficionados que tras una larga espera fueron testigos de un duelo muy peleado en Villa Elisa. Desde el arranque ya se pudo tener emociones y fue el cuadro local el que se puso en ventaja tras un córner muy bien ejecutado por Víctor Ayala, lo conectó de cabeza Diego Valdez para sorprender tempraneramente el arco de Pablo Gavilán.

De inmediato el equipo de Luqueño fue a buscar la igualdad sin ideas muy claras, pero tras una incursión en el área de Blas Díaz su carrera se alteró cuando quería acomodar la pelota para rematar frente al arco una mano de José Leguizamón advertido por el VAR se convirtió en penal para el equipo auriazul que se encargó de patear el argentino Nazareno Bazán de buena forma para la igualdad en un lapso muy breve de partido por entonces.

El juego se volvió friccionado y salteando líneas el conjunto unicolor tuvo presencia en el área rival, pero sin puntada final.

La visita intentó alguna combinación de peso, pero no tuvo precisión en los pases y dentro de las disputas no hubo una situación que no lo aprovecharon hasta el final del primer tiempo.

En el complemento el partido no tuvo claridad ni un dominador, el equipo de Pumpido buscó de la misma manera sin salir de su esquema sin tener tanto poder ofensivo, mientras que su rival intentó con mejor manejo y circulación, pero se llenó de imprecisiones y le fue difícil encontrar respuestas ofensivas. Un cambio en el anfitrión terminó siendo determinante, el brasileño Francisco Da Costa fue uno de las variantes de Sol y en la recta final tras recibir una pelota en la mediacancha encontró espacio y condujo el balón y sacó un derechazo cruzado para lograr el gol del triunfo que le permite al equipo danzarín subir en el promedio y dejar a Luqueño en zona de promoción.

Luego de quinientos días

Con unos cien aficionados en las gradas azules del “Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa” se produjo anoche exactamente después de 500 días el retorno del público a los estadios. El último partido que contó con hinchas fue aquel disputado por Libertad frente a Caracas, en La Nueva Olla, por la Copa Libertadores, el 10 de marzo del año pasado.

Mientras, la presencia de público en encuentros del campeonato local fue en la jornada de la octava fecha del torneo Apertura, específicamente en el triunfo de Olimpia sobre River Plate en Para Uno (1-0), gol de Jorge Recalde.

Posteriormente, justo en el compromiso por la Copa Libertadores del Franjeado, el 12 de marzo, frente a Defensa y Justicia.

Mientras, son más de mil los “voluntarios” que irán a la Olla mañana.

@fabiomartin81