Con aires de copero y fiesta en Itauguá

Olimpia el jueves logró la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores en Porto Alegre; ayer celebró su 119º aniversario entrenando y esta noche enfrenta al 12 de Octubre en Itauguá, en el cierre de la segunda fecha del torneo Clausura.

El quinto encuentro de la 2ª jornada se cumplirá en el estadio “Luis Salinas” a partir de las 19:00.

La formación dirigida por el entrenador Pedro Sarabia salvó el estreno con un empate de 2-2 frente a Nacional al remontar un 0-2 que obtuvo el cuadro tricolor. Por el lado del conjunto del técnico uruguayo Sergio Orteman, la presión es cambiar la mala imagen de lo que fue en el primer juego con la derrota de 1-3 frente a River Plate en Para Uno.

En cuanto a las novedades en los equipos, Sarabia no ve inconvenientes para arrancar con el mismo once de la ronda anterior, aunque no se descarta que recurra a alguna variante escondida detrás de la pizarra y buscando desorientar al rival.

A diferencia del cuadro que arrancó frente al Kelito, en esta ocasión, Orteman echará mano al mejor potencial posible atendiendo a la pausa en la competencia copera, en la que volverá a jugar el 11 de agosto de local frente a Flamengo.

El defensor Antolín Alcaraz evidencia una lesión, tampoco está como para arrancar Jorge Recalde y Roque Santa Cruz asoma.